全台最貼心縣長來了！　雲林縣各級學校學生開學「直接送一盒口罩」

▲雲林縣政府採購的口罩，春節前就已到貨發送到各學校，每位學生都有一盒，由各校決定學生每天領取一片，或是直接領取一盒，預計三月中旬還會再發放一盒。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中國武漢肺炎多起傳染案件，繼大年初六開工後，幼兒園也陸續開學，口罩需求未減，民眾仍須四處找尋口罩購買處，雲林縣政府率全台之先，公私立幼兒園、國中小學、縣立高中每位學生發放一盒口罩共20片，讓家長可暫時放下心中大石。

雲林縣府在過年前因應空氣品質不良日，已招標「抗揚塵 罩健康」醫療用口罩，分兩階段發放，1月22日發放第一批口罩，第二批將於3月27日發放，分送本縣各公私立國中小、縣立高中、幼兒園校內學童及教職員每人共二盒醫療用口罩，共計兒童15,884盒、成人24,800盒口罩，提供本縣所有學校於空氣品質不良日、或特殊需求時使用。

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雲林張麗善縣長31日至鎮南國小關心校園防疫工作，指示全縣各級學校務必做好相關防疫措施，張麗善說，防疫需要大家一起配合，縣府採購的口罩春節前就已到貨發送到各學校，每位學生都有一盒，由各校決定學生每天領取一片，或是直接領取一盒，預計三月中旬還會再發放一盒。

鎮南國小校長梁博雍表示，目前有部分家長已為孩子準備好口罩，沒有口罩的小朋友到校會由學校提供，學生、訪客入校前都須配合量體溫、手部消毒才能進入。

學童家長林太太表示，兒童口罩不好買，近幾天跑了居家附近多家藥局均撲空或是限購，因為怕小孩在校期間口罩會不小心弄掉、弄髒，更需要多帶兩枚備用，需要量其實比大人多，以家中兩個7歲、9歲學童來說，一個一天可能就會需要2-3枚，兩個一天就要4-6枚，所以會擔心居家備貨不足。

教育處長邱孝文表示，目前雖值寒假假期中，各校亦做好開學前後之校園防護建議及健康管理措施，學校預先備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需。由教師透過通訊設備關心學生健康是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。校內持續強化衛生教育宣導，加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物等，並落實執行。

邱孝文說，學校教職員工也會定期針對學生經常接觸之物品、環境進行清潔消毒，維持教室內通風若學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並應予安置於單獨空間，直到離校。

▲雲林張麗善縣長31日至鎮南國小關心校園防疫工作，指示全縣各級學校務必做好相關防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲目前雖值寒假假期中，各校亦做好開學前後之校園防護建議及健康管理措施，學校預先備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需（圖／記者蔡佩旻攝）



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