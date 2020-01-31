　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最貼心縣長來了！　雲林縣各級學校學生開學「直接送一盒口罩」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲雲林縣政府採購的口罩，春節前就已到貨發送到各學校，每位學生都有一盒，由各校決定學生每天領取一片，或是直接領取一盒，預計三月中旬還會再發放一盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府採購的口罩，春節前就已到貨發送到各學校，每位學生都有一盒，由各校決定學生每天領取一片，或是直接領取一盒，預計三月中旬還會再發放一盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國武漢肺炎多起傳染案件，繼大年初六開工後，幼兒園也陸續開學，口罩需求未減，民眾仍須四處找尋口罩購買處，雲林縣政府率全台之先，公私立幼兒園、國中小學、縣立高中每位學生發放一盒口罩共20片，讓家長可暫時放下心中大石。

雲林縣府在過年前因應空氣品質不良日，已招標「抗揚塵 罩健康」醫療用口罩，分兩階段發放，1月22日發放第一批口罩，第二批將於3月27日發放，分送本縣各公私立國中小、縣立高中、幼兒園校內學童及教職員每人共二盒醫療用口罩，共計兒童15,884盒、成人24,800盒口罩，提供本縣所有學校於空氣品質不良日、或特殊需求時使用。

請繼續往下閱讀...

雲林張麗善縣長31日至鎮南國小關心校園防疫工作，指示全縣各級學校務必做好相關防疫措施，張麗善說，防疫需要大家一起配合，縣府採購的口罩春節前就已到貨發送到各學校，每位學生都有一盒，由各校決定學生每天領取一片，或是直接領取一盒，預計三月中旬還會再發放一盒。

鎮南國小校長梁博雍表示，目前有部分家長已為孩子準備好口罩，沒有口罩的小朋友到校會由學校提供，學生、訪客入校前都須配合量體溫、手部消毒才能進入。

學童家長林太太表示，兒童口罩不好買，近幾天跑了居家附近多家藥局均撲空或是限購，因為怕小孩在校期間口罩會不小心弄掉、弄髒，更需要多帶兩枚備用，需要量其實比大人多，以家中兩個7歲、9歲學童來說，一個一天可能就會需要2-3枚，兩個一天就要4-6枚，所以會擔心居家備貨不足。

教育處長邱孝文表示，目前雖值寒假假期中，各校亦做好開學前後之校園防護建議及健康管理措施，學校預先備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需。由教師透過通訊設備關心學生健康是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。校內持續強化衛生教育宣導，加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物等，並落實執行。

邱孝文說，學校教職員工也會定期針對學生經常接觸之物品、環境進行清潔消毒，維持教室內通風若學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並應予安置於單獨空間，直到離校。

▲雲林縣政府採購的口罩，春節前就已到貨發送到各學校，每位學生都有一盒，由各校決定學生每天領取一片，或是直接領取一盒，預計三月中旬還會再發放一盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林張麗善縣長31日至鎮南國小關心校園防疫工作，指示全縣各級學校務必做好相關防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府採購的口罩，春節前就已到貨發送到各學校，每位學生都有一盒，由各校決定學生每天領取一片，或是直接領取一盒，預計三月中旬還會再發放一盒。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲目前雖值寒假假期中，各校亦做好開學前後之校園防護建議及健康管理措施，學校預先備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

►做功德！雲林縣口罩工廠拒大單　零售百姓籲共體時艱、全民防疫

►雲林口罩工廠開賣　西螺人凍骨排隊百公尺！她等20分搶100片

►民眾瘋搶口罩　彰化警方在口罩廠外加強巡邏維安

►LIVE／武漢肺炎「台灣已確診9例」　指揮中心14:00說明最新疫情

ET快訊
即／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心19點30分緊急召開記者會
范瑋琪英文懺悔被糾「文法錯太多」　T妹怒：無限上綱霸凌
即／曾公車旅行到奈良！千葉縣20多歲女性確診第15例
武漢滯留台商爆確診首例！　31日下午急送協和醫院住院治療
陸專家：武漢肺炎痊癒者「仍有再感染風險」
快訊／遠航確定廢證！民航局：張綱維不發薪恐「罰3年以下刑責」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

嘉義大學啓動防疫工作　一級主管列席研擬應變措施及方案

快訊／武漢肺炎疫情升溫！虎航暫停「台灣－澳門」52航班

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發　韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

去年訂好澳門行程疫情卻爆發！她假早請好...想「戴口罩勉強玩」　結局被推爆

超夯限定！到十三行喝「古早人啤酒」　一起乾杯吧

台東縣口罩嚴重缺乏　縣長饒慶鈴視訊「向陳其邁求助」

多維TW／大選已落幕　人民已做主？

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

嘉義大學啓動防疫工作　一級主管列席研擬應變措施及方案

快訊／武漢肺炎疫情升溫！虎航暫停「台灣－澳門」52航班

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發　韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

去年訂好澳門行程疫情卻爆發！她假早請好...想「戴口罩勉強玩」　結局被推爆

超夯限定！到十三行喝「古早人啤酒」　一起乾杯吧

台東縣口罩嚴重缺乏　縣長饒慶鈴視訊「向陳其邁求助」

多維TW／大選已落幕　人民已做主？

愛上腳味！橘貓「埋頭狂吸」嗨到扭腰　奴才嚇傻拍頭：欸欸欸

柯文哲力推科技執法　瞄準「幹道違停」：就是要做，不管了

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

入冬最強寒流造成養殖漁業災損　富邦產險即時理賠135萬

東台灣必拜4間財神廟！這尊財神開出5次樂透頭獎　還有世界最大金身土地公

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

最強寒流！南投跟大溪氣溫只有2.9度…北台灣已經20人倒下失去呼吸心跳

中職／重回富邦大家庭　索沙：相信洪總會喜歡

請小心駕駛！　轉彎違規警察就在你身邊

新加坡31日起「停發簽證」給中國旅客　已發簽證也撤銷

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

獨／好市多口罩09：26完售！民怒：不是10點開門？

汐止好市多「搶口罩大隊」…6點到場卡位

指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

日本防疫輸台灣！他曝2慢半拍關鍵

戴口罩耳後痛！　達人「一張衛生紙」秒破解

中山大學開第一槍宣布：延後1週開學

獨／團購醫療口罩5萬片1小時搶光！

更多熱門

相關新聞

鄭文燦建議中央：對自主隔離者建立補償機制

鄭文燦建議中央：對自主隔離者建立補償機制

針對武漢肺炎疫情延燒，桃園市長鄭文燦31日視察口罩供應通路時表示，因應武漢肺炎防疫需求，口罩由中央統一配送至各大便利商店等通路供應，已請桃園市的口罩廠商加緊趕工滿足市民需求，另外也建議中央，針對集中隔離或是自主管理民眾，應建立補償機制。

美聯邦參議員魯比歐撰文呼籲強化台美關係　外交部致謝：以具體行動為台灣發聲

美聯邦參議員魯比歐撰文呼籲強化台美關係　外交部致謝：以具體行動為台灣發聲

宅在家抗肺炎　陸專家六建議

宅在家抗肺炎　陸專家六建議

Google搜尋將「冠狀病毒」列為SOS警報

Google搜尋將「冠狀病毒」列為SOS警報

防疫優先　永然高中法律生活營取消

防疫優先　永然高中法律生活營取消

關鍵字：

武漢肺炎防疫開學口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

蘇貞昌婉拒范瑋琪當面道歉：希望謾罵停下來

WHO排除台灣　柯：那我跟你拚了

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面