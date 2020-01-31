網謠傳「武漢肺炎」患者曾就診　彭賢禮診所開工坦言：有影響

記者許宥孺／高雄報導

高雄市有一名台商在春節期間確診武漢肺炎，不過網路上卻有假消息傳出，這名台商曾到左營彭賢禮皮膚科就診，這讓診所人員不堪其擾，開工前便擬定看診相關防疫措施，不過是否有因謠言影響來診人數，診所人員坦言：還是有。

▲彭賢禮皮膚科診所。（圖／記者許宥孺攝）

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▲網路轉傳台商染武漢肺炎假消息，遭到高雄市刑大查獲送辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市衛生局公開這名台商曾到左營區一家皮膚科就診，但網路上卻有假消息傳出，指出這名台商是到「左營大路上的彭賢禮皮膚科看病」，害得診所在大年初三趕緊發布消息澄清，成了「武漢肺炎」風波下的受害者。

▲無端被捲進高雄確診武漢肺炎台商行程，彭賢禮皮膚科大年初三發公告澄清 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過假消息風波似乎還沒滅火，彭賢禮皮膚科診所人員Vivian表示，這幾天陸陸續續還是有人傳資料問她：「網路上說的是不是你們？」雖然在大年初三已經發文澄清了，不過大年初五開工後，親朋好友、患者都還有來電詢問。

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪診所後發現，原本春節假期結束後醫療院所患者應該相對較多，但今日上午卻偏少，Vivivan坦言：「還是有影響」。

▲彭賢禮皮膚科診所開工後落實防疫。（圖／記者許宥孺攝）

▲彭賢禮皮膚科診所門口也貼出公告。（圖／記者許宥孺攝）

為了配合防疫，彭賢禮皮膚科也在開工前就擬定好防疫措施，包括進診所前強制戴口罩、噴酒精、量耳溫，且體溫超過37.5度C就拒絕入內看診，診所人員也會進一步詢問相關活動史，並通報1922防疫專線；此外患者離開診間後，也會噴灑酒精再換下一名患者問診，診所人員不畏外頭風大，也要嚴格落實防疫措施，就是希望共同阻絕疫情，也防止網路謠言繼續散佈。

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