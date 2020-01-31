武漢台商嘆像孤兒　白血病、SLE病友憂成「確診外的死亡名單」

▲雖然台商反映，武漢藥店仍買得到醫療口罩，但在據點較少的情況下，前提是「你得先冒死出門」。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北報導

肺炎疫情導致武漢市封城超過一周，在兩岸撤離包機未有進展下，滯留當地約500位台灣人，物資短缺情況逐漸爆發。台商反映，許多人只是短期來武漢，對當地不熟，導致物資得不到有效補充；更有人擔心，如果慢性病藥物告竭，自己就可能成為武漢肺炎確診外的「死亡名單。」

台商告訴《ETtoday新聞雲》記者，目前武漢市的情況，除了封城，更重要的是「封區」、「限行」，導致橋不能過、民車不能上路，民眾只能在自己居住的行政區內徒步或用電動車移動，導致若想向外求助，外人也很難突破封鎖前往救援。

▲1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

在此之下，他坦言，目前滯留武漢的台商包括長期在此工作、短期前來出差或旅遊的，約有5、600人，「我們這些有家的還好，但對這邊不熟的人，就很危險了。」

台商表示，現在每個社區只剩下少數、特定的超市在營業，雖然每天都有物資補充，但「一個區域人那麼多，怎麼跟當地人搶」，甚至在沒有口罩的前提下，根本不敢出門。

以小林（化名）為例，才剛剛透過管道請當地台商幫忙，因為他臨時到武漢找女朋友，才剛來兩個月疫情就全面爆發，女友前陣子返家後武漢封城進不來，小林只能自己住在女友租的房子裡，一周內家中物資很快告竭，又怕出門馬上被感染。

▲武漢市超市情況，當地民眾每天一早戴好口罩，準時前來搶購物資。（圖／讀者提供）

另有台商焦急的表示，自己朋友罹患紅斑性狼瘡（SLE），還有人小孩子白血病，「藥都快沒了」，希望有人能出面，成立應急中心，或向政府申請義工，提供協助，否則在被武漢肺炎感染之前，就可能有部分慢性病友出事。

台商說，這幾天的撤僑議題新聞一直在打，但不管怎麼樣，疫情防治和滯留武漢的台灣人返鄉，都已經錯過黃金時間點，讓在這邊的台灣人，「真的是有被遺棄的感覺，真的像孤兒」，希望台灣海基會方面，能跟陸方進行更有效的溝通，以保障他們的權益。

也有台商比較樂觀，他表示，目前民眾社區之間的物資大致還算足夠，也聽說有部分地方政府，開始組織義工定時上門量測居民體溫「讓人安心不少」，但就他所了解，醫院的專業醫療物資仍然缺乏，「只能祈禱自己別倒下。」

▼武漢街上空無一人。（圖／讀者提供）

▼有冰箱的武漢人都囤積大批物資，但對於打工者、短期出差者情況就較為嚴峻。（圖／讀者提供）