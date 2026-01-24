　
1鵝9吃！雲林「天鵝宴」開席　從沙拉到火鍋全上桌

▲蜜汁手扒鵝與荷葉鵝肉米糕上桌，各式鵝肉香氣在室內空間中瀰漫，成為全場焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲為推廣雲林鵝肉，主辦單位預告，228連假期間推出「天鵝宴」推廣活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林古坑鵝媽媽鵝童樂園23日召開一場別開生面的記者會，走進鵝童驛站映入眼簾的不只是童趣空間，室內場地搖身一變，成了一席正式鋪陳的「天鵝宴」宴會現場。圓桌排開、熱菜輪番上桌，香氣緩緩擴散，一場以「鵝料理」為主角的品嚐暨行銷活動，就在鵝童驛站的室內空間熱鬧展開。

這場活動由鵝媽媽鵝童樂園策劃，選在鵝童驛站舉辦，雲林縣觀光協會理事長陳宏杰、恆昌鵝肉食品商行董事長陳亨宗、益禾豐農業科技特助蔡亹桓，以及鵝媽媽鵝童樂園執行長林權祥等人到場，圍坐一桌，從產業聊到料理，氣氛輕鬆卻不失正式。

「天鵝宴」以完整宴席形式呈現，菜色從前菜、主菜到鍋物一應俱全，共規劃多道鵝料理，包括鵝精生菜沙拉、鹽菜鵝肉盅、蜜汁手扒鵝、生炒鵝肉羹、藥膳鵝肉火鍋、荷葉鵝肉米糕、酥炸竽泥鵝、鵝掌燴鮑魚及麻香鵝肉片等。不同部位、不同料理手法輪流上桌，讓賓客實際感受鵝肉在口感與風味上的變化層次。

活動現場不走華麗舞台路線，而是以「坐下來吃一桌菜」的方式，拉近料理與人的距離。陳宏杰表示，雲林長期深耕養鵝產業，這次透過室內宴席形式，讓來賓在舒適空間中，細細品味鵝料理，也能更完整理解背後的產業脈絡與在地文化。

他也指出，活動能順利舉行，仰賴多個在地單位與企業支持，包括雲林縣親光協會、鵝媽媽關係企業、鵝太宗恆昌鵝肉食品商行及益禾豐農業科技等，共同促成這場結合飲食、觀光與產業的示範型宴席。

為推廣雲林鵝肉，主辦單位也預告，228連假期間將推出「天鵝宴」推廣活動，每桌定價5,000元，以較親民方式邀請民眾走進室內場域，實際坐下來吃、聽、看，感受雲林養鵝產業從產地到餐桌的完整樣貌，期望透過觀光與產業結合，讓在地鵝肉品牌被更多人看見。

▲蜜汁手扒鵝與荷葉鵝肉米糕上桌，各式鵝肉香氣在室內空間中瀰漫，成為全場焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「天鵝宴」華麗上桌，各式鵝肉香氣在室內空間中瀰漫，成為全場焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


