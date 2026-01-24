　
酒醉變態韓男！搭計程車「脫衣打手槍」性騷　女司機崩潰不忍了

▲▼韓男酒醉搭乘計程車，性騷女性司機，還在車上脫衣自撫。（圖／翻攝自YouTube）

▲韓男酒醉搭乘計程車，性騷女性司機，還在車上脫衣自撫。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓發生一起令人震驚的性騷擾事件！一名40多歲女性計程車司機載到一名酒醉男性乘客後，竟然遭到對方在車內脫光衣物，不僅做出撫弄生殖器等猥褻行為，甚至還強行撫摸女司機身體。警方獲報後立即逮捕該名酒醉乘客，但女性司機事後身心受創，至今仍無法正常工作。

根據韓媒《中央日報》，南韓電視台JTBC時事節目「事件班長」獲報，受害女性司機A某於去年7月22日晚間約10時，在蔚山廣域市南區載到一名喝醉酒的男性乘客B某，對方跨越道路中央線攔阻計程車，並要求前往鬧區。起初，B某先是以性暗示言語騷擾女司機A某，並多次觸摸她的手、手臂及肩膀，A某曾多次制止，「不要這樣」。

事件發展更為驚人。B某辯稱，「我把手機忘在KTV」，要求改變目的地，並留下行李下車，「很快回來」。A某為防止對方再次坐上副駕駛座，將座椅向後調整。

然而，B某返回後坐在後座，要求前往「可以進行『猥褻行為』的地方」，在遭拒後竟突然在車上脫光衣物，當場做出撫弄生殖器等猥褻動作。A某描述，「他一手做出性行為，另一手還撫摸胸部，衣服全都脫光。」

驚恐之下，A某立刻撥打112專線報警。B某則是重新穿上衣物，不斷道歉並要求在前方下車。A某直接將計程車開往警察局，當場將B某交給警方。據悉，B某先前已有類似前科，但在警察調查時稱，「酒醉，不記得發生過什麼事」，A某則懷疑其說法不實，認為酒醉程度不足以忘記整個過程。

警方原先打算以性騷擾罪名將B某移送檢方，但檢方最終認定應以「公開猥褻罪」重新移送。A某透露，事件發生後她身心靈受到極大衝擊，已經6個月無法駕駛計程車，經常感到焦慮與恐懼。

