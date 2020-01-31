葉毓蘭挺蘇貞昌「禁止口罩出口」：做好內需控管是正確的

記者楊蕓／台北報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌日前宣佈禁止口罩出口一個月，以確保口罩充足，引發正反論戰。對此，國民黨準立委葉毓蘭31日受訪時對此政策表達肯定。但她也提醒，蘇院長宣佈政策時，缺乏「作為國家領導人層級」的高度，國際社會都注意到要濟弱扶貧，且病毒不分國界、黨籍、人種，人道精神應該要比政治考量更上面，「做好內需控管是正確的，但希望選舉結束，治國還是要有恢宏的氣度，講話上不要太過對立。」

葉毓蘭表示，蘇貞昌做出禁止出口的決策是正確的，她個人給予肯定，「但蘇院長在宣布時，我覺得缺乏一個高度，就是作為國家領導人層級的高度，在國際社會大家都是注意到要濟弱扶貧，病毒不分國界黨籍人種，我覺得人道精神應該要比政治考量更上面」，她認為，先做好內需控管是正確的，但也希望既然選舉已結束，治國還是要有恢宏的氣度，講話上不要太過於對立。

立法院第10屆立法委員2月1日將報到，國民黨新科立委31日在中央黨部舉行座談，準不分區立委葉毓蘭受訪時表示，她代表警消進入國會，希望能進內政委員會，一方面可以從警察消防需要的制度改革，像是最近防疫上，會用到很多警察協助居家關懷，但在行政執行法中攸關警消的權益，還需要更細緻規範。

另外，葉毓蘭指出，今年選舉投票率非常高，蔡總統獲得817萬高票，但有很多警察同仁向她反應，因為職務需求沒辦法投票，因此很希望執政黨獲得壓倒性勝利後更有信心，讓國際間蔚為主流的不在籍投票順利通過。

對於傳出黨內對葉毓蘭在內政委員會發言上有疑慮，葉毓蘭表示，她的專業不容置疑，不知道所謂黨內是誰，國民黨內部若仍停留在選舉中的風風雨雨，就沒辦法繼續往前行，代理主席林榮德講得非常好，千萬不要內鬥內行、外鬥無膽，既然代表不同團體進入國會，作為不分區代表就必須善盡職則。

▲葉毓蘭出席國民黨第十屆新科立法委員座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

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