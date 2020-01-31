民眾瘋狂搶買口罩　彰化議員捐5千片「1小時發完」

▲林庚壬捐口罩發放給民眾。（圖／彰化縣議員林庚壬服務處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎疫情持續升溫，彰化華新口罩廠因應政府徵用31日開始休館，原定發500張號碼牌也臨時喊卡引發口角衝突，而議員林庚壬近日來也接獲許多鄉親的抱怨，因此將之前放在倉庫中用為選舉小物的口罩5,000片全數捐出，1人2片，上午免費發放不到1小時便發放完畢。

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▲林庚壬捐口罩發放給民眾。（圖／彰化縣議員林庚壬服務處提供）

林庚壬議員表示，目前全台口罩緊缺，他自己與民眾也都很難購得，近日在整理服務處時才發現，倉庫裡還有一堆之前選舉時就已經購入作為選舉宣傳品使用的口罩，也向廠商確定是醫療口罩，因此趕緊取出並稍做整理後發放給大家。

▲林庚壬捐口罩發放給民眾。（圖／彰化縣議員林庚壬服務處提供）

31日領口罩現場有許多民眾排隊，有人說跑了好幾間超商大賣場都找不到，如今有口罩應急，大家都非常感謝議員的善舉，由於這一批口罩當時都是封存好的，因此沒有衛生疑慮，數量共有5000個，每位民眾一人可以領取兩副口罩，林庚壬議員也提醒鄉親，進出公共場所務必配戴口罩，保護自己也保護別人。

為了控制疫情，彰化縣政府也發布全國第一個進出醫療院所強制佩戴口罩的命令，全台口罩也持續缺貨中，讓許多真正需要的民眾買不到口罩，彰化縣議員林庚壬接獲許多鄉親的抱怨，因此將之前放在倉庫中用為選舉小物的口罩共計5000個全數捐出，讓民眾大喊「足感心」。

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