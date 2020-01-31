「范瑋琪心中充滿愧疚」　蘇貞昌婉拒當面道歉：希望網路謾罵可以停下來





▲蘇貞昌。（圖／記者楊詩益攝）

記者蔣婕妤／台北報導

藝人范瑋琪因口罩飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」等不堪的用詞，遭到網友群起撻伐。范瑋琪老公黑人透過民進黨立委何志偉聯繫蘇貞昌辦公室，希望能「當面再次道歉」。對此，蘇貞昌幕僚強調，院長沒把這件事放在心上，現在防疫最重要。

黑人陳建州透過何志偉聯繫蘇貞昌辦公室，表明希望范瑋琪想要「當面道歉」的意願，他表示道歉的原因有二，一是「蘇貞昌是長輩，范瑋琪卻用難聽的話辱罵」、二是「沒有了解事情全貌就發言」。

何志偉表示，自己跟陳建州認識，對方在星期二下午來聯繫，希望能夠幫忙聯繫上蘇貞昌當面道歉。何志偉說，對方心中充滿愧疚，范瑋琪其實很單純，蘇貞昌也沒有因為這件事情生氣，他相信對方是基於人道立場說了這些話，「現在最重要的就是希望網路謾罵可以停下來！」

另一方面，蘇貞昌幕僚也強調，「院長的態度就是體諒」，知道范瑋琪已經道歉了，也不會追究，當面道歉也用不著，因為院長沒有把這件事放在心上，現階段做好防疫工作才是最重要的事情。

另外，幕僚指出，防疫政策極其專業與重要，政院都是尊重專家討論後決策，從來沒有因為這個事件受到壓力，就調整防疫政策，這個說法嚴重不實。

▲范瑋琪。（圖／翻攝自范瑋琪IG）