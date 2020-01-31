防武漢肺炎傳播！中山大學開第一槍宣布：延後1週開學

▲ 中山大學宣布延後開學1週。（圖／中山大學提供）



記者許展溢／台北報導

國立中山大學今（31日）宣布為大幅降低病毒於校園傳播機率，同時考量6月底仍有時間供學期彈性運用、不影響學生上課時數，率先決議將開學日延後1週，由原定2月17日改為2月24日，並擬定相關管理計畫，報教育部備查。

中山大表示，為因應新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情，中山大學年初二即成立防疫小組，召集人為校長鄭英耀，副校長黃義佑則擔任副召集人兼執行長，春節期間不斷透過線上群組即時討論校園應變措施，並根據「中央流行疫情指揮中心」與「教育部嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變工作小組」的指示，著手規劃一系列防疫作法、安心就學措施及身心輔導機制等。

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中山大今發信給全校學生，通知延後開學、防疫健康管理機制、住宿安排及註冊、修課及畢業相關因應措施，以便學生提前準備，信末更呼籲「保持警戒、互相支持、不必恐慌，鼠年吉祥」。

中山大指出，該決定可能會引起一些不便，但請大家共體時艱，防疫為上。中山大學務長楊靜利說，經詢問大部分陸生返台時間為2月13日至17日，若延後1週開學，將通知他們盡量在2月10日左右返校，檢疫14日後約為2月24日，可以與本國籍生返校時間錯開，除讓行政人員不會因為忙於開學而在防疫工作上疲於奔命，也可相對提早解除宿舍管制時程、恢復原來宿舍床位安排。

另外，為避免學生因無法如期返校、或因防疫隔離而影響就讀權益，中山也擬訂「安心就學」措施，無論是註冊、繳費、選課、修課、考試、請假、休退學、畢業資格等事項，都有因應的彈性做法。例如得申請減修1至2科（最多以6學分計），特殊個案將透過專簽予以協助；提出與疫情發展之相關文件證明，得申請延後註冊及繳費最長1個月等，因防疫需要而缺曠課者，學期成績不受影響。

楊靜利表示，在第一波防治計畫期間，學校活動中心住宿部為「檢疫宿舍」，翠亨E棟宿舍為「觀察宿舍」，均1人1間，住宿期間由學校協助送三餐及健康追蹤管理。第一波防治計畫後，任何學生一旦成為高風險者，都將移住翠亨E棟宿舍（或返家）進行檢疫或觀察。