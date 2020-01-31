日本武漢撤僑包機「8人咳嗽發燒」急送醫！　其餘乘客全數接受檢查

▲日本第3架前往武漢機場接回日本人的政府包機，31日搭載149人返抵東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

中國武漢肺炎疫情延燒，日本第3架前往中國武漢機場接回日本人的政府包機，今天搭載149人返抵東京羽田機場。日媒報導，目前有8名乘客下機後搭乘救護車直接送醫治療。

日本放送協會（NHK）報導，相關單位表示，第3架政府包機有8名乘客因身體不適，下機後已搭上救護車直接從羽田機場前往醫療機構。

日本朝日電視台報導，相關人士指出，機上149人中有8人表示自己有咳嗽及發燒症狀；有症狀的乘客將送醫治療，其餘乘客全數都要接受檢查。

中國武漢發生的2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，日本「讀賣新聞」報導，前往武漢接回日本國民的第3架日本政府包機，今天搭載149人返抵東京羽田機場。加總29日以來的第一架及第2架政府包機，至今已接回565名日本國民。

日本內閣官房長官菅義偉今天說，目前仍有約140名希望返回日本的日本人被留在當地，大部分都住在武漢市外。

至於日本政府會不會派出第4架政府包機前往當地接人，菅義偉說，受到中國當地交通管制等影響，很多人無法前往武漢市內，日本政府會持續關注當地狀況再做決定。

第一架政府包機206人中，包括無明顯症狀2人共有3人確診感染武漢肺炎；第2架包機210人，正在接受檢查確認是否感染。

今天返抵日本的第3架政府包機共有149人，也將接受相關檢查。除去住院者，目前沒有症狀的人都將暫時送往位於埼玉縣和光市的「國立保健醫療科學院」，及「稅務大學校和光校舍」。

第3架政府包機日本時間上午7時45分從中國武漢機場起飛，上午10時20分降落羽田機場。日本外務省官員說，搭機前由中國方面進行檢查，有部分希望返回日本的日本人未被同意登機。

另外，日本「產經新聞」報導，日本政府原本決定向搭乘政府包機的每位乘客收取約8萬日圓（約新台幣2萬2000元）費用，但目前正在研究是否由政府負擔。