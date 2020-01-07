沈一鳴將葬五指山國軍公墓　非「作戰身亡」恐難入祀圓山忠烈祠

▲殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍UH-60M黑鷹直升機2日墜毀釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，總統蔡英文3日裁示追晉沈一鳴總長一級上將，並頒授青天白日勳章；但根據內政部的「忠烈祠入祀辦法」，沈一鳴是「因公死亡」而非「作戰死亡」，恐無法奉祀圓山國民革命忠烈祠，僅能入祀台北市烈士祠。

根據內政部「忠烈祠入祀辦法」第2條明訂，殉職官兵有身先士卒衝鋒陷陣、殺敵致果建立殊勳、守土盡力忠勇特著、臨難不屈或臨陣負傷不治及其他忠烈行為足資矜式等五類事蹟者，得入祀忠烈祠，並得建立紀念碑或紀念坊。

入祀辦法第6條也規定，忠烈事蹟特著及建有特殊勛績者，入祀首都忠烈祠，並得同時入祀原籍直轄市或縣（市）忠烈祠，入祀首都忠烈祠者，應經總統明令行之。

國防部表示，經治喪委員會與家屬開會討論，公祭將訂於1月14日於空軍松山基地指揮部辦理，將由蔡英文主祭，並追晉沈一鳴為一級上將、故政戰局副局長于親文、故情報次長室助次洪鴻鈞追晉為中將。官員指出，國軍官兵「因公亡故」，忠骸可葬在國軍公墓中；但若是「因作戰身亡」，靈位則可奉祀在地方政府所設立的忠靈堂、烈士祠等地。

沈一鳴夫人已決定總長將葬在五指山國軍公墓，並於3月29日春祭國殤典禮下葬；國防部官員表示，其他殉職將士將依照家屬意願，可能安葬在其他縣市的軍人公墓。

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