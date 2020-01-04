黑鷹失事暫停競選2天韓國瑜露面　 默哀30秒！「敲響木碗」惹哭一票韓粉

▲韓國瑜默哀 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

2020總統大選國民黨候選人韓國瑜在黑鷹直升機失事之後，暫停選務2天後，就在4日出席台南立委候選人洪秀柱舉辦的追思會，一登台就跟朱立倫以及洪秀柱默哀30秒，韓國瑜雙手合十、閉眼，臉色哀戚。

韓國瑜開始致詞之後，希望大家能夠安靜，也表示這幾天大家心情非常沈重，這也是國防建軍史上最大意外，是一場重大的悲劇，在台灣的心頭上都非常難過。韓國瑜希望透過這件悲劇之後能夠讓大家共同檢討、思考：「亡者能夠安息之外，我們希望生者能夠平安，沈一鳴將軍以及罹難的軍官，這一生只有一個信念，就是保護這面中華民國國旗，這是軍人一輩子的信念」。

韓國瑜表示自己看到軍警消、海巡署這些職業，心裡面非常感動，同時也提醒大家思考這些職業背後的眷屬們是如何過日子：「軍人一聲令下，軍人一輩子就是兩件事情，一個是打仗、一個是準備打仗，一聲令下就必須往前衝，為了國家為了百姓，我死則國生，我生則國死」。同時也提到警察為了除暴安良，帶著槍跟歹徒直接對幹，要大家想他們的眷屬「膽顫心驚」，消防人員跟海巡署也是一樣「冒險」執行公務。

韓國瑜也強調藉由沈一鳴將軍殉職要大家思考「一個國家就像一棟建築物，一棟高樓大廈，我們能夠平地起高樓，是仰賴各種建築師、工程人員，一點一滴的把它砌起來，軍公教警消就像是建築物的鋼筋跟地盤，如果鋼筋不穩定、地盤地基不穩定，這棟大樓看起來漂漂亮亮，高大雄偉，但是經不起任何折騰」。

韓國瑜舉例一個自己小時候聽過的故事，一個寡母熬著兒子，兒子長大娶妻生子後，不讓母親上餐桌，只讓母親用一個木碗在廚房吃飯，對媽媽也很兇，直到有一天，兒子發現孫子在洗木碗後就問了，為何會重視這個木碗，小孩回答：「等你老的時候，我要用這個木碗養你」，從此以後兒子才改變觀念孝順母親。

韓國瑜反問台南鄉親：「政府怎麼對待軍公教的，不就像是這個木碗一樣，你們退休了沒有利用價值，你們是米蟲，你們是黨國餘孽，對於現役的軍公教來說，看到這樣的木碗不害怕嗎？當一個國家軍公教警消都對國家的信念產生動搖，中華民國這棟建築物就已經外強中乾」。

韓國瑜也舉出段宜康在砍軍公教的時候的話：「你們叫得越大聲，抗議越兇，我就刪得越兇」，這就是民進黨政府對軍公教的態度，所以呼籲大家重新看軍人、軍公教。

▲▼韓國瑜及洪秀柱聯合造勢大會。（圖／攝影中心攝）