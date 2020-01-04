不捨！黑鷹殉職將士追思　留言板「童字跡」：爸爸我愛您、下次一起玩手機

▲追思活動現場，殉職機工長許鴻彬。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，總統蔡英文指示在台北賓館設置追思活動，讓民眾能前來弔唁。現場設有流言看板供民眾弔唁，其中，殉職機工長許鴻彬的留言板上兩張小朋友字跡的留言令人不捨寫下「爸爸我愛您」。

蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動預計4日及5日上午9時到晚上9時開放，現場設有留言板，民眾可以前來致意。

▲殉職機工長許鴻彬留言板。（圖／記者蔣婕妤攝）

追思活動4日上午九點準時開放，活動才剛開始，就有許多民眾前來排隊致意，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟，不少人眼眶泛淚、在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚。

追思活動現場人潮眾多，不少民眾前來向辛苦為國奉獻的將士們致敬，也有不少殉職將士的親友到場，點燃白蠟燭，希望殉職將士們能夠一路好走。

其中，在許鴻彬的留言板上，出現兩張令人鼻酸的留言紙條。紙條上是小朋友的筆跡，分別寫著，「爸爸：下次一起玩手機」、「爸爸我愛您」。雖然文字不多，但童言童語卻讓人格外不捨。

▼殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）

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