影／率國軍默哀！蔡英文視察雷達隊：代替沈總長來看大家！我們要更堅強更團結

記者蔣婕妤／台北報導

國軍黑鷹直升機事故後的第三天，總統蔡英文4日下午將前往視察第一雷達分隊，替總長沈一鳴走完未盡的行程。蔡英文稍早完成視察任務，她在過程中率領國軍默哀，她提到，自己要代替沈一鳴來看大家，「我們要更堅強更團結」。

總統幕僚表示，國軍黑鷹直升機事故後三天後，台灣社會仍處於哀傷肅穆的國殤時刻，儘管藍軍陣營已經迫不及待啟動競選活動，但蔡英文仍然默默地執行著三軍統帥的任務。今天下午兩點，她將前往空軍第一雷達分隊，代替沈一鳴總長，來完成未竟的部隊視導旅程，別具意義。

蔡英文4日下午完成視察行程，行程中，她在簡報室與現場國軍一起替沈一鳴等殉職將士默哀一分鐘。

蔡英文致詞時表示，「我是代替沈總長來看大家，無論發生什麼事情，國家跟總統都會照顧好我們國軍弟兄姊妹，沈總長和幾位同仁的殉職，所有的人都很心痛不捨，堅守岡位、守護國家，就是我們懷念沈總長最好的方式。」

蔡英文說，昨天上午召開國防軍事會談，要求國軍要務必確保軍心、民心穩定，務必確保台海周邊安全，務必確保裝備檢整完善，請大家全力以赴。

蔡英文提到，大家都關心後續進展，目前已經展開調查工作，一定會釐清事故原因，協助家屬從優從寬從速撫卹，「請各位放心，這次事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰，這是國軍的志氣，我們要更團結更堅強，這是我們中華民國國軍，我們一定要達成使命，大家一起加油。」

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