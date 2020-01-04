痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官

▲總統蔡英文視察國防部，踏進沈一鳴的辦公室。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

參謀總長沈一鳴在黑鷹失事中不幸殉職，舉國哀悼，其事蹟也被報導，像是曾赴中東執行大漠計畫任務，不過，沈一鳴的貢獻不僅如此。總長幕僚表示，過去IDF戰機在測試研發時期，沈一鳴正是試飛官之一。

蔡英文3日下午在國安會秘書長李大維、國安會副秘書長陳文政、國防部長嚴德發，以及代理參謀總長劉志彬的陪同下，視導國防部及衡山指揮所視導，並指示國軍同仁須確保民心、軍心穩定，台海周邊安全，以及裝備檢整完善。

蔡英文也走進沈一鳴的辦公室，緬懷沈一鳴過去的點滴。沈一鳴幕僚向蔡英文表示，沈一鳴除了赴北葉門執行大漠計畫任務，也曾是IDF戰機研發時期的試飛官之一。

▲沈一鳴。（資料照／記者呂佳賢攝）

沈一鳴現年62歲，空軍官校68年班、空院81年班，因外文能力好，成為空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官。

沈一鳴軍旅生涯執行多次機密任務，最廣為人知的就是，沈一鳴到北葉門參與大漠計畫，是第8期飛官之一，為了化身當地人，跟隨當地空軍留著中東男子特有的鬍鬚；此外，也是IDF戰機研發時期的試飛官。

沈一鳴學經歷豐富，擁有美國空軍戰爭學院的戰略碩士學位，歷任副參謀總長、國防部常務次長、空軍司令、國防部軍政副部長、參謀總長。

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