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遭李艷秋爆曾被小英批「政績全無」才選輸　林佳龍回應了

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▲蔡英文總統只出，她在辯論會上多次提醒韓的核能議題看法是錯誤的，但他充耳不聽。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文被爆料曾評論林佳龍政績全無，才選輸台中市長。（圖／資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

資深媒體人李艷秋日前爆料，總統蔡英文在去年九合一選舉結束，民進黨大敗後曾召開會議，會中提及林佳龍會落選台中市長，第一太過自信，第二無法擺平紅黑兩派，第三就是用人不當，以致政績全無。對此，交通部長林佳龍上午回應，總統府預知有這個爆料，已打電話告訴他，不要相信這種斷章取義、扭曲的話。

根據李艷秋揭露的一份會議紀錄，爆料蔡英文曾對拔管案以及對葉俊榮、林佳龍、柯文哲等人的評價，內容說到「像台中市長林佳龍會落選，很出意料之外。林一直認為他會連任，所以沒把盧當對手。但林的問題是什麼：第一太過自信。第二無法擺平紅黑兩派，導致兩派連手打他。第三是用人不當。該用不用，不該用的用，以致政績全無。」

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▲▼台北雙子星C1/D1土地開發案簽約典禮，台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、 台北雙星股份有限公司許崑泰董事長出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲林佳龍回應李艷秋爆料，他說，總統府已預先打給他，要他不要相信斷章取義的話。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

李艷秋更指從蔡的對話中看到，敗選是候選人的責任，林佳龍沒政績，又得罪地方派系，活該會輸，跟她沒關係。可是今年8月，她卻在台中說，台中看不到有人在做事，台中人應該向林佳龍道歉，明年總統選舉不要選錯人。好厲害的雙面手法，卸責之外，還狂吃林佳龍豆腐，再賞個交通部長，林佳龍不就乖乖臣服了嗎？

林佳龍上午主持交通部新春記者會，會後媒體提問時被問及這個議題，他說，總統府早就預知有這個爆料，已經請副秘書長打電話給他，要他不要相信斷章取義、扭曲的話，且他的印象也沒有這樣的事情，因此不會做評論。

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