黑鷹墜毀「機械、氣候因素」8成排除　運安會：剩人為待分析

▲黑鷹失事招魂現場。（圖／記者游芳男攝）

記者李宜秦／台北報導

空軍編號933的UH-60M黑鷹直升機2日墜毀於新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。運安會今日解讀完畢事故直升機黑盒子資料，下午2點移交國防部。運安會表示，就資料來看，有8成肯定機械沒有問題，當下天氣也沒有亂流跡象，換言之，人為因素佔比較高。

運安會主委楊宏智表示，根據解讀出來的黑盒子資料顯示，機械異常可以大部分排除，也看不出事發當下有亂流跡象，直升機下沉與下沉氣流應無關聯，是否是人為因素，則需進一步分析。

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楊宏智指出，目前仍有機械維修超限以及設備異常晶片卡需要解讀，不過該晶片需要原廠的原始碼，因此國防部還需要送交原廠讀取資料，才能百分百確定事發原因。

楊宏智表示，該晶片裡面有很多機械異常、操作狀況等重要參數，目前只能說人為、天氣、機械等因素都無法完全排除。另外傳直升機當時有「撞山」，但楊宏智說，不會對此對外說明，運安會有提供3D模擬動畫，提供國防部說明，以利外界還原現場。

另一方面，空軍司令部4日下午也表示，為調查日前意外失事之UH-60M型直升機肇因，已於下午15時50分前往運安會取回黑盒子相關資料，包含座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊。

空軍司令部表示，後續交由飛機失事調查委員會，依據空軍現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

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▲黑鷹失事搜救現場。（圖／ETtoday記者攝）