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影／蔡英文車隊嘉義出發　民眾「揮蔥」、舉「保豬護國」標語力挺

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記者蔣婕妤／嘉義報導

2020大選倒數4天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」車隊掃街7日一早9點從嘉義出發，一早先在蔡易餘水上後援會舉辦「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，跟著青年一同喊話國人返鄉投票，隨後車隊從記者會現場出發。看到小英車隊，嘉義鄉親熱情上街力挺，還有人手拿蔥、舉「保豬護國」等標語開心大力揮舞。

▲▼蔡英文掃街民眾舉「保豬護國」標語。（圖／記者蔣婕妤攝）

蔡英文一早在嘉義舉辦「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，現場有6位來自日本、加拿大、美國等地的年輕人，這次特別回來台灣投票、挺蔡英文。蔡英文致詞時呼籲在外地的國人一定要記得回家投票，因為這是一場決定台灣未來的選戰，「這個月要回家2次，一次為了國家，一次回家過年團圓。」

從東京回到台灣投票的Wayne表示，看到香港反送中等事件，讓他知道「亡國感」絕對不是假議題，所以特別趕回台灣挺蔡英文、繼續捍衛國家主權；來自DC的Elaine說，台灣絕對不像韓國瑜所說的那樣差，例如同婚議題就讓是件看見台灣，呼籲年輕人一定要回台灣投票，支持進步價值與政權。

記者會後，小英車隊從嘉義出發。沿途支持者站在街口，手上拿著支持旗幟及標語揮舞，還有支持者自製手板，市場裡買菜買到一半的民眾，手上高舉一把「蔥」為小英加油打氣，祝福順利「凍蒜」。

▼蔡英文嘉義掃街 。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼蔡英文嘉義掃街 。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼蔡英文嘉義掃街 。（圖／記者蔣婕妤攝）

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