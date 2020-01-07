空軍否認「查洩密」　失事黑鷹黑盒子將送美國完整解讀

▲失事黑鷹黑盒子。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。空軍司令部7日表示，黑盒子因涉及原廠解讀權限，已協調美國在台協會，儘速將黑盒子送美完整解讀。

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。空軍司令部4日下午表示，為調查意外失事之UH-60M型直升機肇因，空軍已於下午15時50分前往運安會取回黑盒子內主要4項等相關資料，包含座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊。

空軍司令部說，後續交由飛機失事調查委員會進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

▲軍方日前尋獲失事黑鷹黑盒子。（圖／國防部提供）



不過，日前傳出空軍官員對運安會解讀後的黑鷹黑盒子資料不滿，空軍司令部7日表示，對於1月2日黑鷹失事事件發生後，運安會即快速協助解讀黑盒子資訊表達感謝，並無媒體指稱「查洩密」情事。

空軍司令部指出，黑盒子因涉及原廠解讀權限，已協調美國在台協會，儘速將黑盒子送美完整解讀。本次失事調查尚須蒐集各項資料，黑盒子資料僅為其中乙項，取得黑盒子資料後，再進一步與其他事實資料，例如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估及研討審查等工作。

空軍司令部強調，本案依據「空軍飛行及地面安全教範」失事調查規定，已成立調查委員會及審查委員會，指派相關專業編成飛行、修護、醫務、法務、氣象等委員席位，並邀請運安會及飛機設計原廠公司，共同協助審查，並按「現場調查」、「事實資料蒐集」、「分析」及「結論」等程序執行。

此外，空軍司令部也感謝運安會及各界的協助，籲請外界勿妄加臆測，報導不實言論，使國人誤解。

▼軍方日前尋獲失事黑鷹黑盒子。（圖／國防部提供）



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