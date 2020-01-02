藍營狂批《反滲透法》　賴清德：有滲透、違法行為才會觸法！

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立院黨團在去年12月31日通過《反滲透法》，遭藍營強烈抨擊。對此，民進黨副總統候選人賴清德2日受訪時強調，有滲透、違法行為才會觸法，國人不必擔心。

國民黨總統候選人韓國瑜1日在臉書發文，2019可以說是「亂」糟糟的一年，更指出民進黨因「霸道」通過《反滲透法》未來台灣將陷入「綠色恐怖」，他強調今天是2020 的元旦，一個新的開始，「我希望再過10天，我們人民開始過得『爽』，重新享受經濟的自由、享有言論的自由，能夠安居樂業、免於恐懼。」

賴清德2日一早替黨內立委候選人張宏陸、羅致政輔選，針對《反滲透法》，他解釋，反滲透並非反交流，只有滲透行為、違法行為才會觸法，是不是觸法還會有法院審判，不是行政單位說了算，到中國大陸就學、就業等各種交流都沒問題，民進黨跟台灣人一起打造台灣的民主奇蹟，民進黨不會破壞台灣的民主或是傷害自由，相信國人應該看得很清楚。

面對藍營狂轟《反滲透法》，總統蔡英文1日元旦談話中強調，《反滲透法》都是國內法本來就規範、禁止的事項。只要不是接受中國大陸指示、委託或資助，來從事法律不許可的事，就不受《反滲透法》的規範。而且有沒有違法，不是行政機關或任何人說了算，它必須經過法院判決。

蔡英文強調，「我跟大家保證，《反滲透法》的通過，不會影響自由、不會侵犯人權，不會影響正常經貿交流，它只會讓台灣的民主自由更受保障。我再強調一次，我們是反滲透，不是反交流。兩岸之間的正常交流和往來，都不會被這個法案所影響。 所以，在中國的台商、台生、台師、台幹，各位的一切正常生活都可以照舊，不受影響。 」

針對藍營不斷提到的「媽祖變共諜」，蔡英文也正面回應，「拜媽祖的，或是拜其他神明的人，所有正常宗教交流活動，也不會受到影響。兩岸之間的觀光活動，旅行業者的正常生意，也絕對不會受到影響。」

蔡英文強調，今天包含台灣在內的很多民主國家，紛紛立法推動政策，防止中國大陸試圖的滲透跟介入，問題不是在立這些法的國家本身，而是北京能否停止滲透介入的作為，成為國際上可以信賴的夥伴，這才是真正的正本清源。





▲民進黨副總統候選人賴清德於華江橋路口拜票前受訪。（圖／記者林敬旻攝）