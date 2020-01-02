蔡英文再提4個認知　孫大千批：根本就是4個唬爛





▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對總統蔡英文元旦再提「4個認知」，韓國瑜競選總部副執行長孫大千批評，根本是4個唬爛，改變兩岸交流基礎，讓台海局勢緊張，外交空間寸步難行，只能緊抱美國大腿，蔡英文有什麼臉講捍衛主權？至於蔡英文說要警覺中國分化台灣，但蔡英文給反對勢力戴紅帽子、強推反滲透法，才是造成社會分裂的元兇。

孫大千2日在臉書駁斥蔡英文四個認知，第一，蔡英文說「破壞台海現狀的是中國，不是台灣」，蔡英文是失憶了嗎？明明就是民進黨在當選之後，片面改變兩岸交流現狀的基礎，接著又不斷惹是生非，才造成台海當前的緊張局面。

孫大千指出，第二，蔡英文說「中國利用九二共識，正在掏空中華民國」，但正是因為九二共識，國民黨執政的八年之間，台灣從穩定的兩岸關係當中，不管是在經貿合作或者是外交領域，都得到空前成就。

孫大千再指，第三，蔡英文說「不能以主權交換短期經濟利益」但蔡英文執政這三年多來，台灣的邦交國斷交斷得一塌糊塗，外交空間寸步難行，只能夠緊抱美國老大哥的大腿，蔡英文還有什麼臉講捍衛主權？

最後，對於蔡英文說「要警覺中國正全面滲透，分化台灣社會」，孫大千認為，不斷給反對勢力戴上紅帽子，仗著人數優勢推動綠色恐怖的修法，才是造成台灣社會分裂最重要的元凶，這個兇手，蔡英文難道不覺得當之無愧？既然是元旦，就說點吉祥話，不要一直講「唬爛話」。

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