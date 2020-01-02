反滲透法通過　駐美代表處將向美方說明

▲立法院處理《反滲透法》三讀，朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

駐美代表高碩泰今天表示，政府基於國家安全通過反滲透法，也對此做了多方面說明，國際社會也有相當了解。日後會基於國內相關指示，繼續向美方進一步溝通。

大華府地區台僑今天舉行中華民國109年元旦升旗，數百僑胞頂著寒風到場參加升旗典禮。不過由於不少僑胞已經先行返台參加即將舉行的總統與立委大選，今年出席人數較去年稍有減少。

高碩泰在會後接受媒體訪問談到台美關係時表示，2019年是台灣關係法立法40週年，也是台美關係豐碩的一年，可以說是台美歷來最佳狀態。台灣關係法40週年強調的是台美恆久夥伴關係，雙方在各個領域歷經更公開化、更多元化、更制度化互動，對於新的一年台美關係有更多期望，也充滿信心。

展望2020年，高碩泰表示，台美基於共享價值，會繼續在民主、人權、法治、公民社會、宗教自由等領域繼續積極對話。在共享利益議題上，從國防、安全、經貿、投資、自由開放印太區域等領域，相信還有許多可以強化合作的空間。未來會繼續協調彼此步驟，持續溝通。台灣作為可靠、不可或缺的夥伴，做為民主的典範，做為全世界一個正向良善關鍵的能量，會繼續全力以赴。

問及是否會向美方說明剛通過的反滲透法，高碩泰表示，對國內重要政策與立法，外館有必要對國際社會進一步溝通與宣揚，這是駐外單位的本分與責任。在接到國內相關指示後，不光駐美代表處，全球其他駐館都會和當地政府說明。

他表示，反滲透法是基於國內安全考量，法案的內涵與意義，從國內相關機關、部會、發言人，甚至總統蔡英文本人都有明確表示。這部分駐美代表處責無旁貸會向國際社會做同樣溝通。

談及即將來臨的總統與立委選舉，高碩泰也表示，台灣在民主自由的進程仍面對很多挑戰，特別是在一個變本加厲的威權鄰居的現在，看到香港反送中運動，所謂的「一國兩制」是如此失敗的實驗，是禁不起檢驗的模式。台灣透過選舉表達中華民國台灣2300萬同胞的決心與意志本身就別具意義，尤其在世界上其他地方民主、自由、法治、人權受到挑戰的同時，台灣繼續堅持這些價值與理念對全世界發出重要訊息。

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