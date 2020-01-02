蔡英文推特「日文賀新年」台日更友好　破萬網友狂讚：祝選舉大勝！

▲總統蔡英文在推特上以日文祝賀新年。（圖／記者林敬旻攝）

記者林瑩真／編譯

迎來嶄新的2020年，總統蔡英文1日在推特以日文向日本網友祝賀新年，吸引3.5萬讚以及許多網友的回應。日本台灣交流協會則在臉書上轉發推文，盼望新的一年「台日更友好」。

「能和大家一起迎接充滿希望的令和第一個新春，衷心的致上祝賀。」總統蔡英文透過推特，特地寫下日文向日本祝賀新年，同時提到，今年希望台日關係能進一步深化，所有人都健康、幸福。

另外，蔡英文也引用日本江戶時代三大俳句詩人之一的小林一茶的詩句，「世の中をゆり直すらん日の始め」，直翻為「改變世間之日的初始」，帶著對新的一年開始的期待。

對此，許多日本網友紛紛回應，「希望日本與台灣間的友好關係，包括經濟、安全保障等，都能進一步交流」、「新年快樂，日本去年獲得台灣各種應援，今年也請多指教」、「守護民主及亞洲的和平，是台灣跟日本的共同願望」，另外有不少網友祝福蔡英文連任。

日本台灣交流協會則在臉書專頁回應蔡英文，「期待新的一年日台更友好，祝賀新年快樂」。

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