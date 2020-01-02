蔡英文推特「日文賀新年」台日更友好　破萬網友狂讚：祝選舉大勝！

▲總統蔡英文在推特上以日文祝賀新年。（圖／記者林敬旻攝）
記者林瑩真／編譯
迎來嶄新的2020年，總統蔡英文1日在推特以日文向日本網友祝賀新年，吸引3.5萬讚以及許多網友的回應。日本台灣交流協會則在臉書上轉發推文，盼望新的一年「台日更友好」。
「能和大家一起迎接充滿希望的令和第一個新春，衷心的致上祝賀。」總統蔡英文透過推特，特地寫下日文向日本祝賀新年，同時提到，今年希望台日關係能進一步深化，所有人都健康、幸福。
新年あけましておめでとうございます。— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) January 1, 2020
皆様におかれましては希望に満ちた令和最初の新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
本年は台日関係が一層深まるとともに、皆様一人ひとりのご健康とご多幸を、心よりお祈り申し上げます。
「世の中をゆり直すらん日の始め」 pic.twitter.com/AnDORYAlBi
另外，蔡英文也引用日本江戶時代三大俳句詩人之一的小林一茶的詩句，「世の中をゆり直すらん日の始め」，直翻為「改變世間之日的初始」，帶著對新的一年開始的期待。
對此，許多日本網友紛紛回應，「希望日本與台灣間的友好關係，包括經濟、安全保障等，都能進一步交流」、「新年快樂，日本去年獲得台灣各種應援，今年也請多指教」、「守護民主及亞洲的和平，是台灣跟日本的共同願望」，另外有不少網友祝福蔡英文連任。
日本台灣交流協會則在臉書專頁回應蔡英文，「期待新的一年日台更友好，祝賀新年快樂」。