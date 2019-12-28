韓國瑜提勞工政見...早就有了　陳其邁無奈：挖石油翻版？高雄人習以為常啦





▲第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在三場政見發表會上狂轟蔡英文，挨批沒政見。他在28日最終場的政見會上終於提出政見，針對勞工政策喊出青年朋友自提退休金，「政府、勞工、企業各出3％」，不過卻被網友抓包，勞退提撥制早就有。對此，行政院副院長陳其邁28日受訪時無奈表示，這就是挖石油翻版，身為高雄人早就習以為常了。

2020總統第三場政見會在27日結束，韓國瑜在第二輪發言時端出政見牛肉，拋出「勞工自撥」，而政府也會相應拿出一樣比例一起存。不過，根據現行制度，「雇主每月提繳至少6%」，而勞工也可以自行決定是否提撥6%。網友狂酸，政見早就有了，韓國瑜的政見可能還會「爽到雇主」。

對此，陳其邁28日受訪時表示，韓國瑜政見會幾乎裡面都是在批評謾罵，或者是憑空想像的一些不實指控，也沒有看到他的政見，「反正他過去在選市長的時候，政見會講的東西他最後說沒有，白紙黑字都不算，所以他的東西，看來他也沒有準備，也是隨便講講，我想大家對他政見的可信度或者是施行的狀況，都會打一個大問號」。

陳其邁批評，韓國瑜對政策不熟悉，不管是綠能，或者是勞工政策，或者是所謂的出國留學，都讓大家覺得他的政見有的非常離譜、有的沒有方法、有的就畫大餅，「那我個人的感覺啦，因為我跟他選過市長，他這個就是太平島挖石油的翻版，太平島挖石油的2.0版，政見都是畫大餅，這個我們高雄人也習以為常。」

國民黨副總統候選人張善政28日受訪時解釋，韓國瑜的政策是為了要照顧因薪水較低而沒有自提退休金的勞工，「如果他願意提的話，我們（政府）跟他對半，換句話說，他只要自提3%，政府幫忙提3%。 」