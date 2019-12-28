韓國瑜拋補助勞退又被黑　張善政批綠營「沒搞清楚」

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日喊出「開放青年朋友自提退休金」，政府、勞工各出3％，遭外界質疑是現行早就在施行的政策。對此，國民黨副總統候選人張善政28日受訪時強調，韓國瑜的政策是為了要照顧因薪水較低而沒有自提退休金的勞工，「如果他願意提的話，我們（政府）跟他對半，換句話說，他只要自提3%，政府幫忙提3%。 」

韓國瑜27日在政見會中拋出「勞工自撥」政策牛肉，政府也會相應拿出一樣的比例一起存，引發討論，由於現行制度為「雇主每月提繳至少6%」，勞工可以自行決定是否提撥6%，媒體人周玉蔻也在臉書針對此事連喊4次「天哪！」直呼「韓總竟然不知現在就有勞退提撥制？！天哪 天哪 天哪」。

對此，張善政28日受訪時說明，目前勞工自提退休金部份，是企業幫他提6%，自己也可以提6%，但自提6%的部分，通常因為薪水比較辛苦的關係，都沒有提，「我們的做法是，針對自提的部分，如果他願意提的話，我們跟他對半，換句話說，他只要自提3%，我們幫他提3% 。」

對於外界質疑政策原本就有，張善政說「我想他是沒有搞清楚」，並強調，他們要做的是「政府跟勞工對半」，「你願意自提多少，政府就相對也支持你多少，也就是說，如果他自提的部分要提滿的話，只需要提3%，政府也幫忙提3%，這是現在沒有的政策。」

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