怒嗆韓國瑜詆毀蔡英文　卓榮泰：沒人可架空人民選的總統





▲第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時落幕。針對韓國瑜在政見會中批評蔡政府被新潮流控制。對此，民進黨主席卓榮泰28日一早替黨內立委候選人鄭寶清站台時痛批韓國瑜不斷詆毀謾罵民進黨和蔡英文，沒有任何人可以架空人民選出來的總統。

韓國瑜在發表會中自稱是「百年難得一見的政治奇才」，接著痛批蔡英文已被新潮流架空，「新潮流借雞生蛋，在民進黨裡面控制了民進黨，吃香喝辣，結果白天總統是蔡英文，晚上總統是新潮流」。

卓榮泰28日替鄭寶清站台，致詞時怒批韓國瑜「架空說」。卓榮泰向台下支持者喊話，韓國瑜詆毀謾罵民進黨和小英的這股氣，蔡總統忍下來了，「你們忍的下來嗎？」

卓榮泰表示，蔡英文展現民主風度，卻受到韓國瑜這樣謾罵波及，今天在這裡要告訴大家，民進黨從事任何的黨務工作，都是正正當當、實實在在，「沒有人可以架空民進黨，沒有人可以架空人民選出來的總統，我也不會允許任何人架空蔡英文總統！」

卓榮泰說，最後倒數14天，是要凝聚團結起來的時候了，韓國瑜這樣的挑動階級語言，目的是要喚起藍營的凝聚力，做最後的奮力一搏，民主來到這個時刻，民進黨一定要團結，呼籲支持者票投民進黨，讓綠營國會過半，總統蔡英文順利連任。