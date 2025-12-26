　
社會 社會焦點 保障人權

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

▲▼洪姓女子險些為了一睹未曾謀面的網友，付出新台幣2萬元的代價。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼洪姓女子險些為了一睹未曾謀面的網友，付出新台幣2萬元的代價。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

儘管反詐騙宣導遍及全台，但詐騙集團利用人心對感情的渴望，依然使用「遊戲點數證明誠意」的老牌套路。日前高雄岡山分局赤崁派出所便成功攔阻一起典型「假交友、真詐財」案件，一名年輕女子險些為了一睹未曾謀面的網友，付出新台幣2萬元的代價。警方強調，凡是要求以點數作為見面條件的，百分之百是詐騙。

本月19日，岡山分局赤崁派出所接獲轄內超商通報，一名27歲洪姓女子在店內欲購買高達2萬元的遊戲點數。面對店員詢問，洪女眼神閃爍、說詞反覆，僅含糊稱是「自用」，卻又說不出要儲值哪款遊戲。由於洪女神情緊張，加上購買金額巨大的行為，立即引發超商店員防詐機制。

▲▼洪姓女子險些為了一睹未曾謀面的網友，付出新台幣2萬元的代價。（圖／記者吳世龍翻攝）

赤崁派出所員警李嘉晉、高韻涵獲報現場後，發揮耐心引導，洪女這才吐露實情。原來她與一名自稱單身的男網友在網路上認識多時，雙方在虛擬世界培養出感情。近期對方拋出誘餌，稱若想見面，必須先購買遊戲點數並拍下序號傳送，藉此「證明誠意」。警方指出，這正是典型的「點數詐騙老梗」，利用受害者渴望發展穩定感情的心態，將點數包裝成見面的「門票」或「押金」。

為了讓洪女清醒，員警於現場回撥電話給該名網友。沒想到，方才在訊息中熱情如火的男網友，一接起電話面對警方的詢問，立刻答非所問，最後見東窗事發，只好緊急掛斷電話並封鎖聯繫。這場「見面秀」在現實與謊言交織下，隨即化為烏有，也讓洪女如夢初醒。

12/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

詐騙案遊戲點數網路交友高雄警方防詐騙

