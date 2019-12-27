政見會／蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時登場，由總統蔡英文第三度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。總統蔡英文第一輪政見發表就火力全開，強調選總統不是「選總機」，還酸韓國瑜的分機號碼應該是633。





▲第3場總統候選人電視政見發表會，蔡英文。（圖／中選會提供）

第三場也是最終場總統電視政見發表會27日晚間7時在台視登場，根據中選會的規劃，三位總統候選人將在晚間六點抵達，發表會準時七點開始，發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘。發表順序依據抽籤結果，分別是宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。

蔡英文首輪政見發表就火力全開。她提到，國民黨選總統有兩個慣性，分別是重北輕南和跳票。馬政府時代稱要補助補助積欠勞健保費，但高雄市的補助款只有台北市的六分之一。至於馬政府承諾的高雄海空經貿城、直航南進南出都跳票。

蔡英文批評，要論跳票，韓國瑜更是不遑多讓，從迪士尼到挖石油都跳票。蔡英文酸，韓國瑜或許實際政策不在行，有一個錯號是「韓總機」，因為問到政策問題韓國瑜都要轉給政策團隊，「你的分機號碼叫633」，因為韓國瑜用的團隊正式過去馬政府不斷跳票的633舊團隊。

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