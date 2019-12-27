政見會談蕉農眼眶泛紅　宋楚瑜：我不是激動是感同身受

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選第三場政見會27日晚間登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三度交鋒，宋楚瑜於第二輪發言中，談及香蕉價格慘跌、蕉農割蕉餵豬時忍不住眼眶泛紅，痛批《反滲透法》斷了農民財路。他會後受訪時表示，自己不是激動、而是一種有同樣感受的感覺，因為如果政治人物對人民的痛苦無動於衷，「坦白講他最好另外換職業」。

▲宋楚瑜於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文於政見會中提到「韓總機」，韓國瑜在第二輪發言時回擊「當總統不是總機，但當總統也不是讀稿機」。對此宋楚瑜會後聯訪時表示，「我只希望台灣不要當機」，這樣才能選出一個為台灣開創生機的人。

▲宋楚瑜於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



針對《反滲透法》27日下午已在立法院進行朝野協商，宋楚瑜表示自己在第一次的政見會中就已強調，他看到兩輛火車即將對撞，所以與親民黨反覆地提醒要知所節制，「好險他們聽進去了，所以沒有對撞」。

宋楚瑜也重申，對於國家安全他與任何人一樣關心，但《反滲透法》這件事已違反程序正義以及任何民主國家的常規，就是必須傾聽新的民意。他說，還好在他提出來後蔡英文願意好好聽，但不要靠嘴巴說而是要去做，再次呼籲這麼重要的事要慎之又慎，國家必須要有安全，但千萬不能讓老百姓每個人心有餘悸，兩岸交流必須重新思考，否則不交流所有證件都是空話。

對於28日將與網紅「館長」陳之漢直播一事，宋楚瑜則說自己與館長都是「好厝邊」，兩個人都住在新北市林口，即便過去館長曾公開力挺韓國瑜，如今選擇支持蔡英文，但每個人都有自己的選擇，而這就是民主，因此他認為去參加節目都是很好的溝通管道，自己也很珍惜與館長見面的機會。

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