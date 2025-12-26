　
英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

▲▼英聽二試成績今天公布，共2876人拿A，缺考率11%創6年新高。（圖／記者許敏溶攝）

▲英聽二試成績今天公布，共2876人拿A，但缺考率11%則創下6年新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第二次高中英語聽力測驗成績今（26日）公布。大考中心表示，英聽二試共有2876人拿到最高級的A級，占11.62%，最低的F級為1193人，占比為4.83%，而缺考率11%則創下6年來新高。另試場違規共計192件，比去年大減56件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」最大宗，占比達94%。

115學年第二次高中英聽成績單今天寄發，並從上午9時起開放網站查詢。主辦單位、大考中心表示，今年共有2萬7804人報考，3059人缺考，缺考率11%，比去年10.57%增加0.43%，並寫下6年來新高。

大考中心副主任黃璀娟表示，高中英聽成績分為四個等級，英聽二試拿到A級考生共有2876人，占考生比率為11.62%，B級則有1萬1475人，占46.37%，C級則有9201人，占37.18%，而F級則有1193人，占比為4.83%。

英聽測驗包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」等五種題型，黃璀娟表示，每一種題型配分相同。整體來說，英聽二試所有考生在圖片聽解得分率77%為最高，長篇聽解得分率最低約61%。

考生可從兩次英聽成績中擇優使用，黃璀娟表示，兩次英聽考試重複考生1萬9940人中，在第二次考試成績等級提升者占24.62%，維持不變者占68.99%。另本學年度擇優計算後，考生人數共9萬5837人當中，成績等級分布為：A級24.41%、B級39.84%、C級30.96%、F級4.79%，和近5學年度擇優後成績各等級百分比接近，但A級跟B級占比都創下5年新高，F人數創5年新低。

此外，大考中心主任張新仁指出，英聽二試試場違規共計192件，較上學年度248件減少56件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」為違規案件最大宗，共計181件，占比高達94.27%，另有考生在考試鈴響前翻閱試題本或作答，共有2件，但比上一學年減少9件。

12/24 全台詐欺最新數據

英聽測驗大考中心成績公布未攜帶有效證件英聽

