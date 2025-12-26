　
    • 　
>
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光

記者高堂堯、李陳信得／南投報導

受大陸冷氣團影響，中央氣象署指出，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；26日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。玉山北峰、合歡山一早就降下白雪，玉山主峰步道積雪畫面曝光。

▲玉山主峰步道積雪情形。（圖／台灣368嚮導莊岳翰提供）

▲玉山主峰步道積雪情形。（圖／台灣368嚮導莊岳翰提供，下同）

中央氣象署表示，26日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

▲玉山主峰步道積雪情形。（圖／台灣368嚮導莊岳翰提供）

中央氣象署說明，在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3千公尺以上高山及北部、宜蘭2千公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

▲合歡山下雪，水晶宮積雪厚度有5公分。（圖／記者李陳信得翻攝）

▲合歡山下雪，水晶宮積雪厚度有5公分。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

而玉山北峰26日清晨5時10分最低溫為零下5.5度，清晨6時28分至6時38分降雪，只見山頂被一片霧白給籠罩，玉山主峰英文橫式石碑上也披上白雪；另外，合歡山也下雪了，目前水晶宮路段積雪厚度約有5公分，現場持續下雪夾雜冰霰。

▲合歡山下雪，水晶宮積雪厚度有5公分。（圖／記者李陳信得翻攝）

玉山合歡山下雪

