苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市為公路一家超商昨（25）日發生隨機砍人案。有吸毒前科的何姓男子，疑似吸毒後精神恍惚持砍柴刀出門，先在髮廊前砍殺一名婦人，在附近砸車再步行到超商，持刀向超商店員揮舞柴刀後，自己失去平衡摔倒2次，警方據報自約150公尺處派出所飛奔趕赴現場，立即強勢壓制嫌犯；由於嫌犯為列管的思覺失調症患者，警方戒護就醫後，今天偵訊後預計下午移送檢察官偵辦。

▲苗栗市昨傍晚發生超商隨機持刀砍人受傷，警方據報快速抵達逮捕何姓嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天指出，昨傍晚17時10分許獲報，指為公路、源林街路口的一家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，距離超商約150公尺的北苗派出所大批員警，立即快速趕抵現場，進入超商順利將持刀何姓男子（30歲）壓制逮捕，查獲隨身攜帶的一把大柴刀。由於何嫌為思覺失調症患者，警方啟動戒護就醫措施，同時通報心理衛生健康中心指派社工到場協助。

柴刀男如喪屍上街 無辜女經過髮廊突被砍

警方調查，何嫌在下午16時55分左右，在源林街、為公路南側一家髮廊前，朝路過的53歲婦人腰部揮砍，幸好柴刀不甚銳利、又隔著外套，婦人腰部沒有受到刀傷，只有挫傷自行就醫。接著，嫌犯猶如行屍走肉般在路上亂走，砸了停等紅燈的1輛轎車鈑金，等到綠燈時轎車開走，何嫌自己摔倒在地。

警方調查，何嫌起身後持刀繼續走入路口北側的超商，站在櫃檯前持刀作勢攻擊店員，約15秒後腳步踉蹌跌坐在地，接著又起身在超商裡面亂逛時，身體搖晃不穩再次摔倒；就在大家避之唯恐不及時，警方據報約1~2分鐘火速趕抵，立即將何嫌壓制在地。

據指出，何嫌多年前染上吸毒惡習，可能傷及腦部，導致他容易神智不清，經醫師診斷為思覺失調症患者，目前由衛生單位列管追蹤輔導中，昨天疑似吸毒後持刀犯案，對犯案動機和過程，嫌犯都一問三不知。警方說，全案將依傷害、恐嚇罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請羈押避免再犯。