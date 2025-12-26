　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市為公路一家超商昨（25）日發生隨機砍人案。有吸毒前科的何姓男子，疑似吸毒後精神恍惚持砍柴刀出門，先在髮廊前砍殺一名婦人，在附近砸車再步行到超商，持刀向超商店員揮舞柴刀後，自己失去平衡摔倒2次，警方據報自約150公尺處派出所飛奔趕赴現場，立即強勢壓制嫌犯；由於嫌犯為列管的思覺失調症患者，警方戒護就醫後，今天偵訊後預計下午移送檢察官偵辦。

▲苗栗市昨傍晚發生超商隨機持刀砍人受傷，警方據報快速抵達逮捕何姓嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市昨傍晚發生超商隨機持刀砍人受傷，警方據報快速抵達逮捕何姓嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天指出，昨傍晚17時10分許獲報，指為公路、源林街路口的一家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，距離超商約150公尺的北苗派出所大批員警，立即快速趕抵現場，進入超商順利將持刀何姓男子（30歲）壓制逮捕，查獲隨身攜帶的一把大柴刀。由於何嫌為思覺失調症患者，警方啟動戒護就醫措施，同時通報心理衛生健康中心指派社工到場協助。

柴刀男如喪屍上街　無辜女經過髮廊突被砍

警方調查，何嫌在下午16時55分左右，在源林街、為公路南側一家髮廊前，朝路過的53歲婦人腰部揮砍，幸好柴刀不甚銳利、又隔著外套，婦人腰部沒有受到刀傷，只有挫傷自行就醫。接著，嫌犯猶如行屍走肉般在路上亂走，砸了停等紅燈的1輛轎車鈑金，等到綠燈時轎車開走，何嫌自己摔倒在地。

▲苗栗市昨傍晚發生超商隨機持刀砍人受傷，警方據報快速抵達逮捕何姓嫌犯。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，何嫌起身後持刀繼續走入路口北側的超商，站在櫃檯前持刀作勢攻擊店員，約15秒後腳步踉蹌跌坐在地，接著又起身在超商裡面亂逛時，身體搖晃不穩再次摔倒；就在大家避之唯恐不及時，警方據報約1~2分鐘火速趕抵，立即將何嫌壓制在地。

據指出，何嫌多年前染上吸毒惡習，可能傷及腦部，導致他容易神智不清，經醫師診斷為思覺失調症患者，目前由衛生單位列管追蹤輔導中，昨天疑似吸毒後持刀犯案，對犯案動機和過程，嫌犯都一問三不知。警方說，全案將依傷害、恐嚇罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請羈押避免再犯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柴刀男隨機砍人！吸到腦壞掉　闖超商自摔畫面曝
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光
嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」　駕駛雙腿被夾受困　

服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑　他落跑通緝中

曾7字怒嗆檢調！小英男孩關押4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

窒息式追求！警局告誡書當結婚證書...癡男「愛到發狂」下場曝

快訊／三重女騎士自撞摔車！　後座母「臉部重創」搶救不治

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」　駕駛雙腿被夾受困　

服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑　他落跑通緝中

曾7字怒嗆檢調！小英男孩關押4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

窒息式追求！警局告誡書當結婚證書...癡男「愛到發狂」下場曝

快訊／三重女騎士自撞摔車！　後座母「臉部重創」搶救不治

日本聖誕節「全裸男屍」！明顯外傷　詭異仰倒大樓逃生梯

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

金惠奫新劇CG太爛全網傻眼！　遭酸「90年代畫質」：尾巴假到尷尬

英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

行政院提修法　立委赴陸強制列管、指標官員禁出席中共活動

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

「小英男孩」涉收賄198萬　3罪起訴求刑14年

張文燒毀筆電　警疑藏犯罪動機

信義區「神醫」被抓了！　真實身分是通緝犯

更多熱門

相關新聞

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」

苗栗縣卓蘭鎮大安溪疏濬便道，今（26）日上午發生2輛砂石車對撞事故，高齡80歲的吳姓駕駛一度被夾困車內，經消防人員協助才脫困，所幸2名駕駛傷勢不嚴重，送醫檢查並無大礙，肇事原因由警方調查中。

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

張文北車犯案現場　檢警3D雷射掃描儀重建

張文北車犯案現場　檢警3D雷射掃描儀重建

關鍵字：

苗栗超商隨機砍人毒品思感失調

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面