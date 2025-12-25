點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

▲國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

藍白陣營今（25日）宣布共同推動「台灣未來帳戶（TFA）」，藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0-12歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆5萬元，每年政府再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲，但18歲才可以領回，為年輕人投資第一筆資金。對此，媒體人黃揚明點出5大問題直言，自己樂見各類創意作為，只是覺得有幾點在未來制度設計上別遺漏了。

黃揚明表示，我國透過政策減緩少子化的手段，目前沒有一個能被證實有效。無論是今天藍白兩黨主席宣告的「台灣未來帳戶」，或是郭國文的「轉大人ETF」，沒有正式上路實施，都無法驗證其效益。

黃揚明表示，自己樂見各類創意作為，只是覺得有幾點在未來制度設計上別遺漏了。第一，是否有帳戶註銷機制？如未成年人死亡、移民除籍、犯罪(如割頸案兇手)等狀況下，帳戶內金額要如何處置？

黃揚明指出，第二，能否成為遺產繼承標的(還是政府撥入不行，自行提撥部分可以？

黃揚明指出，第三，承接此服務的銀行是否有資格限制、防弊措施？第四，投資標的如何選擇？防弊？第五，能否有穩定財源挹注？

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）