韓國瑜是綠營的心病！他分析：民進黨害怕的韓完全回來了

▲唐湘龍認為韓國瑜果然是民進黨的心病。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行，資深媒體人唐湘龍看完後直言，從蔡英文的狀況能看出，「韓國瑜果然是民進黨的心病，他那個味道完完全全回來了」。

唐湘龍在政論節目《正經龍鳳配》直播中表示，第一場政見會韓國瑜幾乎完勝蔡英文，加上攻擊比較到位，熱度和準備讓他的三段發言，整個看起來像一場脫口秀，講得很完整，所以看完的人不管支不支持他，應該都會覺得韓國瑜絕對是3人中表現最好的。

至於第二場的政見會，當然另外兩個對手（宋楚瑜、蔡英文）就有準備了，蔡英文就有備而來了，一上台就開始進行反擊戰，但媒體人陳鳳馨卻認為蔡的反擊還停留在上一場，反而是她很大的失策，因為沒有交火的論辯，一般民眾是不會有印象的。

▲唐湘龍認為蔡英文壓力應該很大。（圖／記者張一中攝）



蔡英文在第二場一直留戀上一場的失分，進而不斷去辯解，看完後唐湘龍發現，韓國瑜果然是民進黨的心病，那個味道完完全全回來了，因為去年九合一選舉後，韓就成為民進黨集體的心病，民進黨幾乎不敢也不知道該怎麼去談論韓國瑜，只能不斷自我催眠「我們會贏！我們會贏！出現的民調和氣氛都是幻覺、不真實的」。

過去一個禮拜，韓國瑜整個人又回來了，唐湘龍認為，未來的兩個禮拜內，蔡英文的壓力會非常大。民進黨在準備第2場政見會，看得出來蔡作了很多準備，反而知道她的壓力有多大，加上剩下這10幾天的時間，唐湘龍指出，蔡應該每天都在看錶，想著時間怎麼過得這麼慢，為什麼不快點投票呢？如果明天就投票，「我還有贏的機會，你不要拖嘛」。但如今可能還有變數。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



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