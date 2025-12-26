　
國際

不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%

▲▼貴金屬,銀,白銀。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年貴金屬市場表現強勁。圖為白銀。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

今年黃金價格飆漲，創下46年以來最佳年度表現，其他貴金屬也迎來史詩級漲勢，期貨價格漲幅甚至超過100%。專家預期，這波貴金屬熱潮將延續至2026年，多重利多因素支撐價格持續創下新高。

CNN報導，今年黃金期貨價格在紐約創下近71%的驚人增幅，上次如此強勁表現要追溯至46年前的1979年，當時中東危機爆發，美國出現能源危機與通膨飆升。

今年初，黃金價格為每盎司約2640美元（約新台幣8.3萬元），到了本月22日已突破歷史新高達到4500美元（約新台幣14.1萬元）。摩根大通預測，2026年金價有望突破每盎司5000美元（約新台幣15.7萬元）。隨著各國央行持續增加黃金儲備，市場流通量減少，加上投資人需求激增，推升價格持續攀高。

除了黃金以外，其他貴金屬也跟著上漲。今年白銀（silver）期貨價格暴漲146%、鉑金（platinum）期貨飆升近150%、鈀金（palladium）期貨也攀升100%。

美國投資管理公司「路博邁集團」（Neuberger Berman）投資組合經理卡亞（Hakan Kaya）表示，對於投資人而言，貴金屬成為「對抗日益不確定世界的避險工具」。

米勒塔巴克公司（Miller Tabak + Co）首席市場策略師馬利（Matt Maley）分析，對於政府龐大赤字與債務負擔的憂慮，也進一步推高貴金屬需求，「投資者日益意識到這些問題，已開始將黃金視為一種避險資產。」

 
12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

2025年全球貴金屬市場上演罕見大多頭行情，黃金、白銀、白金與鈀金價格今年全面暴漲，其中黃金年初至今漲幅逼近70%，創下自1979年以來最佳年度表現。不過，隨著價格接連改寫歷史新高，市場近期也開始出現獲利了結賣壓，貴金屬短線走勢轉為高檔震盪。

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

華爾街擔憂AI泡沫　外媒：投資人轉向中國人工智慧

