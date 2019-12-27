政見會／蔡韓宋第三度交鋒　宋楚瑜身穿藍色博士服亮相

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選政見辯論會27日來到最後一場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜將於台視三度交鋒。政見會於晚間7點正式開始，根據抽籤結果分別由宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文輪流發言，宋楚瑜也以一身藍色博士服亮相，為現場增添亮點。

第三場也是最終場總統電視政見發表會27日晚間7時在台視登場，根據中選會的規劃，三位總統候選人將在晚間六點抵達，發表會準時七點開始，發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘。發表順序依據抽籤結果，分別是宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。

晚間17點55分一到，總統蔡英文率先到場，身穿灰色上衣搭配黑色西裝，面對記者提問僅微笑、揮手，沒說話。第二個到場的則是宋楚瑜，身穿黑色西裝，配上橘色領帶，面對記者喊話還特別停下腳步比讚回應。最後到場的則是韓國瑜，身穿黑色西裝、領口別了一個國旗徽章。

對於政見會來到第3場，蔡英文總統連任競選發言人廖泰翔表示，總統蔡英文的發言盡可能以不重複為原則，將會接續說明前2場還未提及的重要施政及願景。廖泰翔進一步說明，蔡總統會保持一貫風格，嚴謹地充分準備，第3場政見預計聚焦內政議題上，向國人報告建構社會安全網的進展與政策，也會透過最後一場的政見會，闡述台灣的發展方向。

韓陣營幕僚則表示，有別與以往政見會各抒己見，前2場政見會各候選人在議題上隔空進行交鋒，類似辯論會形式，第3場政見會韓國瑜一樣會對民進黨政府提出質疑。至於主攻議題，會以近兩天熱門、發酵的議題為主，但先不對外透露，避免對手事先準備。

親民黨發言人張碩文則表示，第3場政見會宋楚瑜將針對不同的族群，如離島、軍公教等提出相關政策，同時也會提及針對一例一休的配套政策等。另外，宋楚瑜也會保留發言時間，現場針對另外2位候選人提出的問題進行回應。

宋楚瑜在第一輪發言中表示，今天身穿這藍色博士服裝請蔡英文不要緊張，自己不是要質疑總統的博士學位，而是國人要曉得，得博士要有幾個很重要的證明。

▲第3場總統候選人電視政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

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