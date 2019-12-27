政見會／蔡英文：韓國瑜除了罵我　口中既沒政見也沒具體方法

記者陶本和／台北報導

第三場總統電視政見會發表會27日晚間舉行，總統蔡英文在第一輪發言時，稱讚國民黨總統候選人韓國瑜很特別，他口才特別好，但她也諷刺地說，每次都很想記下他的政見內容，但聽到他用武俠小說的方式講民進黨，我想他就是外行人看門道，「我想記下他的政見，但他除了罵我之外，他口中既沒有政見，也沒有具體方法」。

▲第3場總統候選人電視政見發表會，蔡英文第一輪發言。（圖／中選會提供）



蔡英文表示，特別感謝二位競爭對手，尤其宋楚瑜，他的表現也立下典範，跟他交手很多次，對不同議題有不同看法，競選過程中也彼此尊重理性討論，之後也可以合作，剛才講到有些看法不同，我有博士學位你也有，這些都是真的。

蔡英文表示，我的論文在全世界主要圖書館裡面都有提到，我與三位國民黨的候選人同台過，國民黨每次選舉主軸都差不多，不同人講來講去，講三件事，蔡英文當選中華民國滅亡，沒有中國市場，就沒有經濟，第三是沒有核電台灣就會缺電。

蔡英文表示，韓國瑜講民進黨內部派系，他很特別，他口才特別好，我都很想記下他的政見內容，但聽到他用武俠小說的方式講民進黨，我想他就是外行人看門道，我想記下他的政見，「他除了罵我之外，他口中既沒有政見，也沒有具體方法」。

蔡英文表示，第一輪要討論區域均衡發展的大戰略，國民黨慣性是重北輕南，馬政府補助積欠勞健保費，高雄市的補助款只有台北市的1/6，而高雄海空經貿城、直航南進南出跳票，也都全數跳票。

蔡英文說，韓國瑜是「韓總機」，他的總機號碼應該是「633」，不懂政策仰賴的是633的舊團隊；她諷刺地說，陳菊12年市長時，舉債1037億，不是3000億，韓國瑜連算都不會算，但不能怪他，因為他連借人600萬都說不清楚，難怪不懂債務」。

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