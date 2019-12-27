蔡英文批韓總機、韓國瑜嗆讀稿機　宋楚瑜：我只希望台灣不要當機

記者呂欣玫／台北報導

2020總統政見發表會最終場27日落幕，對於總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜互批「韓總機」、「讀稿機」，親民黨總統候選人宋楚瑜回應，「我只希望台灣不要當機」。

宋楚瑜政見會中講到激動處多次哽咽、泛淚，對此，他表示這不是激動，是一種感同身受，如果政治人物對人民痛苦無動於衷，那最好另外換職業。至於蔡英文、韓國瑜互批「韓總機」、「讀稿機」，宋楚瑜說，「我只希望台灣不要當機」，要選一個能為台灣開創生機的人。

▲宋楚瑜於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝，以下同）



談到「反滲透法」，宋楚瑜表示，必須很嚴肅的說，這件事情有2個面向，一個是國家安全，他跟任何人一樣都關心台灣安全，「但這件事違反程序正義，違反民主國家常規，必須要聽新的民意」好在蔡英文有回應願意好好來聽，但不是靠講，要靠做，原來根本沒有第二次公聽會或協調，現在民進黨終於提到了，這麼重要的事情，要慎之再慎，不要讓百姓心有餘悸；第二，兩岸交流要仔細思考一下，對於旅遊業、農民產銷對象，難道水果要送到菲律賓去嗎？那麼大的市場我們可以忽略嗎？

宋楚瑜也說，上次政見會他強調，看到有兩輛火車要對撞，親民黨和他個人反覆提醒，那就是要知所節制，好家在他們聽進去了，所以沒有對撞。對於接下來要上館長的直播，宋楚瑜表示，就是聽聽大家的意見，每個人都可以有他的選擇，政見會要發表政見，去參加任何節目都是很好的溝通管道，「我很珍惜跟館長見面的機會」。

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