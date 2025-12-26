快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

記者高堂堯、李陳信得、葉品辰／南投報導

受大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，中央氣象署指出，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今(26)日玉山北峰、合歡山一早降下白雪，因道路潮濕結冰，已實施限加掛雪鏈通行。

▲昨日登玉山人數共80人、今日85人，玉管處副處長提醒注意雪季登山安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

玉山北峰今晨5時10分測得最低溫零下5.5度，清晨6時28分至6時38分間降雪，山頂被霧白景象籠罩，玉山主峰英文橫式石碑也披上白雪；合歡山同樣降雪，水晶宮路段積雪厚度約5公分，現場持續下雪並夾雜冰霰。

▲玉山、合歡山降雪，已實施限加掛雪鏈通行。（圖／記者李陳信得翻攝）

公路單位指出，今晨8時起，3,000公尺以上高山道路氣溫皆在冰點以下，台14甲線昆陽至大禹嶺路段（29K至41.5K）因道路潮濕結冰，已實施限加掛雪鏈通行，並將視現況機動調整。另依合歡山雪季規定，若出現積雪或路面結冰情形，甲、乙類大客車、超過3.5噸大、小貨車，以及各類機車與慢車（含大型重型機車）均禁止進入管制路段。

玉管處副處長指出，昨日排雲山莊入住預計攻頂山友32隊80人、今日36隊85人，提醒注意雪季登山安全。公路單位也呼籲，雪季期間山區道路狀況變化快速，欲行駛台8線及台14甲線用路人，如非必要請避免前往，行前務必備妥雪鏈與個人裝備，並隨時關注氣象及道路資訊，預先規劃行程備案，以確保行車安全。