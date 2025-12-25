狂封殺國防預算！國民黨轟賴清德情緒勒索　「軍人加薪都不編」

▲國民黨發言人、立委牛煦庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

總統賴清德日前提出8年1.25兆國防特別預算，但已4度遭到藍白在程序委員會封殺，而且中央政府總預算截至目前也都未排審。賴清德今（25日）痛批，在野黨公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意」？國民黨發言人牛煦庭對此回應，軍人加薪的預算都不編，真的有提振國防的誠意嗎？民進黨不要再想著政治操作，騙不了人民的。

由於距離12月31日只剩最後6天，但中央政府總預算也卡在立院無法排審，賴清德表示，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但不可以用各種理由卡在委員會，連排案都不願意。

牛煦庭反嗆，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院做不到依法行政的本質。在野黨要的就是依法編列預算，鼓勵國軍、提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到，而且溝通無能，總統發脾氣，無助解決僵局。

還有，軍人加薪的預算都不編，真的有提振國防的誠意嗎？民進黨不要再想著政治操作，騙不了人民的。