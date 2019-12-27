守護校園安全　傅大偉主張修法「毒品零容忍」

▲▼ 嘉義市立委候選人傅大維（左三）及嘉義市長黃敏惠提倡校園毒品零容忍。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院日前三讀通過法務部所提的毒品危害防制條例修法，其中將處罰持有三、四級毒品入刑標準，由持有二十公克以上，降為五公克以上。嘉義市立委候選人傅大偉競選總部27日召開「校園毒品零容忍」記者會，強調毒品絕不能進入校園，應透過修法築起校園防護高牆，不應只是在數字上做討論，而要完全杜絕毒品。

▲▼ 嘉義市立委候選人傅大維提修法，杜絕校毒品進入校園。（圖／讀者提供）

記者會市長黃敏惠及嘉義市家長協會理事長邵祈誠也共同出席，活動眾人先將「校園毒品零容忍」紙板貼上校園背板，象徵共同宣示反毒，維護安全又健康的校園。邵祈誠感謝傅大偉召開記者會，宣導校園毒品零容忍。

傅大偉競選總部發言人鄭光宏表示，政府向毒品宣戰，國民黨也主張「毒品零容忍」，卻因本月17日立法院修法時，持有第三級、第四級毒品從20公克降為5公克以上，即處以刑罰，而非降至零公克，此舉讓家長憂心忡忡，擔心毒品會進入校園。

傅大維強調，三、四級毒品有迷幻劑及中樞神經抑制劑等有毒藥丸，包括K他命、俗稱「強姦藥丸」及「約會強暴丸」的FM2、「火狐狸」等，還有新興盛行的毒品，能混入奶茶及咖啡包內，非但不易察覺，更有可能誤食及被毒害，豈能有劑量之分而容忍，絕對不可讓毒品有進入校園的空間。

另一發言人陳家平表示，總部人員進行街訪的結果，只有一名家長知道，從二十公克下修為五公克，但他也認為還有向下調整的空間，其餘家長者一致認為，校園毒品問題，只有0與1的差別，意指只有「有」跟「沒有」的區別。

市長黃敏惠強調，立法委員的職責要收集民意、專家的意見進而立法及修法，深度反映民間的聲音，相信朝著「校園毒品零容忍」的方向努力，更能符合所有人民及家長的期待。

傅大偉表示，不能讓毒品進入校園，是政府應有的責任及義務，應透過修法築起校園防毒高牆。傅大偉特別強調，國民黨及所有民眾要的是「校園零毒品」的修法方向及主軸，此為明確訴求，未來若進入立法院，將提案修法，堅持校園毒品一克都不能有。

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