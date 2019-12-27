陳建仁南下嘉義為蔡易餘助選　呼籲票投民進黨捍衛台灣民主自由

▲ 副總統陳建仁南下嘉義為蔡易餘助選。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨總統候選人蔡英文競選總部主任委員、副總統陳建仁，27日晚上至嘉義縣朴子市基督教長老教會，為第一選區民進黨立委候選人蔡易餘助選，並陪同上戰車掃街拜票，沿途受到鄉親熱情歡迎。陳建仁說，因為台灣和帛琉建交20周年，總統蔡英文派他至帛琉，明天開始連續三天將出訪，所以今年度2019最後一次掃街就是來陪蔡易餘。

▲ 副總統陳建仁南下嘉義並站上戰車為蔡易餘向在地拉票。（圖／讀者提供）

大仁哥陳建仁抵達朴子市基督教長老教會，由蔡易餘、副議長陳怡岳、前市長王如經、前市代會主席黃基全陪同，現場還有牧師黃智鴻等多位牧師及大批支持者歡迎，現場大喊「大仁哥加油！蔡易餘凍蒜！ 」氣氛熱絡，戰車掃街至終點站蔡英文、蔡易餘聯合競選總部，由縣長翁章梁等人迎接，陳建仁進入總部後在牆面下親筆簽名，為總部增添光彩。

▲ 副總統陳建仁與嘉義地方仕紳合照。（圖／讀者提供）

陳建仁表示，蔡易餘是嘉義的驕傲，對嘉義地方建設或預算的爭取甚至是嘉義地方鄉親的服務都做得很好，包括馬稠後後期產業園區計畫，是蔡易餘居中爭取協調，還有故宮南院國寶館。

陳建仁指出，2020年選舉，重要的是決定台灣的未來。他說「我們要繼續走民主、人權的路，還是要變成被中國專制獨裁政權下統治，像香港一樣？」維持台灣主權和自由民主，一定要讓蔡易餘進入到國會，如果投給會把台灣變成中國一部分的政黨，台灣就沒有未來。民進黨國會過半，政黨票就要投給能夠捍衛主權、捍衛台灣自由民主，帶給人民幸福未來的民進黨。

蔡易餘說，副總統協助小英總統在最困難、最難溝通的事情上一手扛下來，尤其在年金改革的時候，花了一年時間召開年改國是會議，最後完成年金的改革，感謝陳建仁副總統這幾年來對台灣的付出，我們一定會繼續打拼，讓台灣更好。

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