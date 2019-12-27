政見會／韓國瑜點出台灣四大危機　「到了晚上新潮流當總統」

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選第三場政見會27日登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三度交鋒。韓國瑜在第一輪發言時，點出台灣四大危機，其中一項就是民進黨遭到派系綁架，蔡英文白天當總統，到了晚上就是新潮流當總統。

韓國瑜表示，台灣現在有四大危機，第一，蔡英文並沒講出中華民國未來往哪個方向，是中華民國萬歲？還是台灣獨立萬歲？第二，這麼多人民痛恨貪污腐敗，蔡英文保證未來四年絕不設立特偵組嗎？第三，國家三年半以來，總統被架空。

第四，韓國瑜指出，民進黨派系新潮流像癌細胞，借民進黨這個雞生新潮流的蛋，控制民進黨，控制全國重要資源，蔡英文白天當總統，到了晚上新潮流當總統，背後就是新潮流大老邱義仁先生，新潮流控制整個民進黨，民進黨政治菁英都受不了新潮流，這些人吃台灣人的肉喝台灣人的血。

韓國瑜抨擊，民進黨已經被新潮流綁架了，新潮流眼中只有金權鬥爭，這些人在耍政治，忘記了台灣人民過的多辛苦，新潮流借雞生蛋，吃香喝辣，白天總統是蔡英文，晚上總統是邱毅仁。

韓國瑜最後向邱義仁嗆聲，「內行人看門道，外行人看熱鬧，邱義仁先生，2004年兩顆子彈你一手導演打在陳水扁身上，2020年難道要打在我韓國瑜身上嗎，我跟你直球對決，我叫做韓國瑜，是百年難得一件的政治奇才！」

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