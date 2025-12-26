高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

▲高雄銀樓遭詭異佈陣縱火。（圖／Threads gold_flowering7授權）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前金區一家銀樓路日前遭到不明人士襲擊，不僅在門外木頭椅子佈陣玩火，倒膠水在門口盆栽的樹上，甚至朝著樹點燃線香，險釀火警。附近百貨的櫃姐發現異狀後立即通知銀樓老闆，警方24日深夜將33歲顏姓男子查緝到案，依放火未遂罪移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄銀樓遭詭異佈陣縱火。（圖／Threads gold_flowering7提供）

受害的銀樓老闆在社群平台Threads上發文指出，12/24打烊後，晚上8點多，他先看到漢神櫃姐傳訊息，接著警察、銀樓客人都陸續打來，事後才得知，有不明人士在銀樓外的木頭椅子佈陣玩火、倒膠水在門口羅漢松上，葉子及根部都被波及，接著在門口投射燈不知道在燒什麼，最後朝著樹燒香拜拜，一度驚動消防趕赴現場。

▲▼警方獲報組成專案小組追查，2小時後逮到犯嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

所幸附近百貨員工機警察覺異狀，第一時間喝斥阻止，男子隨即逃離，才成功阻止他繼續犯案，現場幸未釀災。新興分局接獲報案後，立即組成專案小組查緝，​透過科技偵查手段，於23時許在苓雅區某超商，緝獲犯嫌33歲顏男到案。

警方在現場查扣打火機3個、水管膠合劑1瓶等涉案證物，但顏男精神狀況不穩，至於詳細犯案動機有待進一步調查，警方偵訊後，依放火未遂罪將顏移送高雄地檢署。 ​