政見會／再轟反滲透法　宋楚瑜自首APEC見習近平、指蔡英文「教唆犯」

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選第三場政見會27日登場。首先發言的親民黨主席宋楚瑜，身穿博士服登場，他笑說，不是要質疑蔡英文的博士學位，稱學一樣學科就是學會用證據來證明事情。接著宋像蔡英文自首，2016、2017兩度接受指派到apec開會，跟對岸領導人習近平先生有交流，交流後我回來也向蔡回報，但依據反滲透法第5條規定，「我算不算滲透法將來要處置的對象？蔡總統，可能您也會被連累，因問你是教唆犯」。

身穿博士服登場的宋楚瑜發言時笑說，不是要質疑您的博士學位，而是一般國人要曉得，得博士要有幾個很很重要的步驟，要完成所有的課程、通過博士的考試，不管是語文也好專業科目，如自己是政治學博士我要通過政治理論、各國政府的課程。

宋楚瑜說，我必需要寫我的博士論文，這博士論文必需要經過老師的考試，我不但有這些證明，而且還得到優異的評比，「我的博士論文不只在喬治城大學找得到，這個論文可以在美國的機關也有證明，我還取得他的版權，任何人不得隨意剽竊著作」。宋說，學一樣學科，基本上就是了解做學問的道理，必需要有證據證明所有事情。

「蔡總統，我今天向您自首。」宋楚瑜說，立法院在做反滲透法討論，自己曾在2016、2017兩度接受指派到APEC開會，跟對岸領導人習近平先生有交流，交流後我回來也向您回報，「但是根據反滲透法第5條規定，如果對於滲透的原頭進行接觸，而且還回來之後去遊說蔡總統，那就是我不但是去接觸後，回來還把相關情況像您報告，請問，如果我今天自首，我算不算滲透法將來要處置的對象？蔡總統，可能您也會被連累，因為你是教唆犯？」

宋楚瑜說，如果對反滲透法訂定是這樣的不嚴謹，將使多少百萬的鄉親，不管是經商、留學、宗教團體的來往，包括許多旅遊業鄉親，都將變成將來反滲透法入罪的嫌疑犯。

宋楚瑜說，對於國家領導人最重要的，就是對於國家安全要有責任，但是對於人民的人權也要維護，這才是國家領導人真正的大格局。宋說，這兩次政見會向總統反映後，立院黨團似乎仍不甩妳，這樣情況下，這事情牽涉到未來台灣內部安定。

「國家安全是我們每個人的責任。」宋楚瑜說，台灣人絕不放棄自由民主，任何人要顛覆破壞自由民主得制度，任何人要來顛覆台灣的自由民主，台灣人絕不同意。

▲第3場總統候選人電視政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

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