開挖韓國瑜岳父砂石場2天38點未發現廢棄物　李明哲：上天會懲罰蔡英文

記者蔡佩旻／雲林報導

財政部國產署中部分署18日派員大動作開挖國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴早年於西螺經營砂石場場地，於西螺鎮9筆國有地38點檢驗有無廢棄物，預計花3天挖完，昨挖24個點未發現有廢棄物，19日提早全數挖畢，國產署中區署長表示，挖掘的部分結束，後續土壤檢測，廠商會進場取樣，結果約一個月後出爐。

▲國產署18日預計三天開挖大通砂石場原址查是否掩埋廢棄物，38挖掘點於隔日提早結束，無發現不法掩埋廢棄物情況，圖為最後開挖點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



國產署19日上午9點繼續開挖西螺東南段、前縣議員李日貴二十多年前經營的大通砂石場原址地底是否有埋廢棄物，預計總開挖38個標的點，每一點挖掘深度3公尺，截至上午12點已挖完36點，全部都是乾淨土，整個挖掘工作於下午2點前即結束，完全沒發現廢棄物。

財政部國有財產署中部分署長趙子賢說，挖掘的部分今日就結束，後續土壤檢測，廠商會進場取樣，結果約一個月出爐。

縣議員李明哲在開挖結束時到場表示，今天所有開挖表演已經結束，希望民眾好好看清楚，政府浪費國家資源、動用這麼多警力及公務員， 只是為了達到她的政治目的。我對蔡英文感到不齒與不屑，這場政治大戲演完了，請蔡總統親自出來說明。

▲國民黨提名總統參選人韓國瑜小舅、雲林縣議員李明哲至現場表示，當初對這塊土地有質疑的人請出來說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李明哲說，通常土地有問題是開挖週邊4點以及中間一點，今天地毯式的開挖是什麼意思， 當初誰對這塊土地有質疑的請你出來說明。並強調，這一次地毯式的搜索，清清白白乾乾淨淨， 我們把衣服脫光了讓你來證明有沒有長一顆黑痣，結果沒有，「蔡英文，上天會懲罰你的。」

西螺鎮代表蕭德恕表示，事情總是要有一個是非，做秀完了挖不到東西總要有一個交代， 在總統大選前大動作開挖，這是違反選罷法，意圖使人不當選，是非已經出來了，黃國昌你不要再躲在後面，請出來道歉；振興社館主程文雄說， 舊堤防是因草嶺潭崩潰被沖壞，李日貴為了埔心等好幾個村莊協助去爭取新建堤防，結果有人抹黑，政府就配合打壓，欺人太甚。

▲西螺鎮代表蕭德恕、振興社館主程文雄與西螺鄉親多人到場聲援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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