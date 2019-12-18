迎請「龍王」大白蛇驅邪！反制開挖韓國瑜岳父砂石場：西螺七崁出總統

記者蔡佩旻／雲林報導

財政部國有財產署中部分署派員18日上午到國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴早年於西螺經營砂石場場地開挖，西螺鎮民眾認為突如其來找怪手來挖地，根本是侵門踏戶，一早前往二崙鄉迎請日前在濁水溪畔發現的「白龍」，繞行西螺大街後前往現場驅邪。

▲民眾迎請日前在濁水溪畔發現的「白龍」，繞行西螺大街後到大通砂石開挖現場驅邪。（圖／記者蔡佩旻攝）

40多名西螺鄉親出動兩部大鼓車，先前往拱興宮迎請媽祖、土地公，再一同過去二崙鄉迎請「白龍王」（一條大白蛇），並在砂石場旁祭拜「龍王」，指濁水溪畔要出總統；西螺鎮代表程進森說，國產署突如其來運來怪手挖地侵門踏戶，就請濁水溪的白龍王到現場驅邪接真氣。

程進森表示，國產署要開挖的土地，2003年曾經舉辦七崁武術活動，數百名師父一起打拳，當時陳水扁總統也曾受邀蒞臨坐在台下觀賞七崁武術表演，這是一塊寶地，如今西螺女婿韓國瑜參選總統，這塊空地竟要被開挖。

隨後陣頭開始舞獅、放煙火，請出「龍王」大白蛇、媽祖與土地公神像祭拜，李明哲和武師也輪番打拳；民眾表示，「龍王」大白蛇身長超過三公尺，農民迎回家安頓，居民尊為「白龍」，也認為吉祥的白龍出於濁水溪，代表雲林要出總統。

其中有幾位支持者與站在堤防上的民眾，疑似因為理念不同隔空叫囂，場面一度緊張，因西螺警方封鎖管制砂石場旁的防汛道路，並調派警力進行安全維護，未釀更大衝突；西螺警方表示，地方人士有正式申請「迎龍王接真氣，西螺七崁出總統」遊行活動，距離開挖現場雖然接近，但有交通管制，請民眾遵守並注意安全。

▲民眾請出「龍王」大白蛇、媽祖與土地公神像祭拜，舞獅、放煙火。（圖／記者蔡佩旻攝）

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