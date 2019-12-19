高市國民黨立委候選人看板遭破壞　陳麗娜怒轟：愛與包容有底線

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

2020大選進入緊張階段，候選人無不出奇招為自己增加曝光度，不過高雄市卻傳出國民黨候選人競選看板遭破壞事件，國民黨部19日下午緊急召開記者會，立委候選人王齡嬌、黃柏霖、陳麗娜以及李雅靜出面譴責，怒轟「愛與包容是有底線的」。

▲高雄市國民黨立委候選人指控競選看板遭破壞。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄市國民黨立委候選人指控競選看板遭破壞。（圖／記者洪正達翻攝）

候選人拿出看板被破壞的照片，指控有心人士應該要負起應擔的責任，像是黃昭順的眼睛被噴上紅漆，還寫了「先不要」、「騙子」等字，王齡嬌的看板則是被劃破兩刀，而黃柏霖的看板上頭也被亂塗鴉，讓候選人相當生氣，譴責根本就是選舉暴力。

▲高雄市國民黨立委候選人陳麗娜。（圖／記者洪正達攝）

陳麗娜指出，自己的看板遭人破壞，警察局未經告知就先行拆除，是韓國瑜的臉上被亂塗鴉，「這樣子被破壞的狀況，一定是兩邊選情互相激化的嚴重，兩邊支持者心生不滿的時候，會採取一些比較激烈的行為」，並表示「愛與包容是有底線的」。

▲高雄市國民黨立委候選人王齡嬌。（圖／記者洪正達攝）

王齡嬌表示，「綁了兩、三千條的布條都陸陸續續被拆掉，甚至在旗山中正路上看板，直接就拿著可能是美工刀直接從我的喉嚨，這樣子把他劃了兩道」，她指出，「其實我的選區可能很多人需要錢，所以就被叫去做這些不理智的行為」，怒轟背後的有心人士：「如果要做壞事，不要教唆，自己勇敢站出來，誰才是幕後的黑手？」

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