追殺令來了！國財署18日開挖韓國瑜岳父砂石場　檢測是否埋有毒廢棄物

▲國產署將開挖的土地現場已可見多處插有記號木樁，每一根木頭都有噴漆標示。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國產署雲林分署13日發文雲林縣政府，將於12月18日進行地毯式開挖前縣議員李日貴經營的大通砂石場與西螺鎮東南段1-1號等遭質疑有回填廢棄物等9筆土地，18日由國產署長將親自督陣。李日貴之子、縣議員李明哲表示，大通砂石場18年前已退場，無不可告人之事，國產署在選前開挖，明顯為影響總統選情而來。

公文為財政部國有財產署中區分署雲林分處12月13日發出，主旨寫「有關本署經管雲林縣西螺鎮東南段1-1號等九筆國有土地遭疑有回填廢棄物案，本處訂於108年12月18日上午10點整開挖土地確認有無上開情事….」

根據公文所述，開挖範圍廣達4萬0439平方公尺，涵蓋共九筆土地，包括地號1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-8、1-11、1-13、117-1，依土地分佈情形，開挖點為上下左右間隔約30公尺為原則，平均分佈總計開挖60位點，每一點約1平方公尺、深度約3公尺。

▲國產署雲林分署13日發文縣府，將於12月18日進行開挖前縣議員李日貴經營的大通砂石場與相關地段等9筆土地。（圖／網友爆料提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



雲林縣議員李明哲受訪表示，這段期間以來，父親被惡意用各種捕風捉影的方式傷害，已經到了匪夷所思的地步；一開始遭影射盜採砂石，但李家自有合法取得砂石來源，從未盜採一天砂石；到後來又暗指李家因開採砂石遭民眾抗爭，更害死一條人命，最後發現不但人活得好好的，地點也是在彰化不是雲林。

李明哲說，砂石退場近二十年，如果李家在這塊土地回填任何有害物，身後這片樹林如何能長成，即便是空地，唯一曾在此做的就是推動西螺七崁武術文化的保存，2003年3月29日舉辦西螺大橋通車50年紀念活動，前總統陳水扁也曾踏在這塊地上觀看西螺七崁武術表演。

▲李明哲指記號木樁說，如果李家在這塊土地回填任何有害物，身後這片樹林如何能長成。（圖／記者蔡佩旻攝）

李明哲指出，國產署無憑無據，到底是遭到什麼質疑，必須刻意在選前剩下沒幾天時開挖？為什麼這18年來不質疑？101年間有人在鄰近李家承租土地附近私人空地傾倒不明廢棄物，也是他主動向西螺警方舉報，雲林縣環保局也派員稽查，至今仍有人證。

李明哲最後憤慨強調，大通砂石場18年前已退場，決無不可告人之事。

▲國產署將開挖的土地現場已被插上相關標示單與記號木樁以及直接於地上噴漆記號。（圖／記者蔡佩旻攝）（下同）





▲國產署將開挖的土地現場的標示樁夾有重金屬檢測項目表單。（圖／記者蔡佩旻攝）

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