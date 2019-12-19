張宏陸市場拜票…游錫堃贈勝利達摩！林國春臉書喊「留下你的好4」互動網友

▲張宏陸和游錫堃到板橋某市場拜票。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

網搜小組／鄺郁庭報導

第10屆立法委員選舉候選人日前完成號次抽籤，各候選人也加緊腳步趕拜票行程，民進黨張宏陸19號就在游錫堃的陪伴下，到板橋幸德市場掃街拜票。國民黨林國春則是在臉書貼文，發起「留下你的好4」活動，說他抽到4號，收到許多「好4」祝福，所以希望大家留下「獨出巧4」的鼓勵，積極和網友互動。

新北市第6選區（板橋西區65里）立委候選人1號張宏陸19號下午在臉書發文，「今天最親民的水牛伯游錫堃院長，來到板橋的 #幸德市場 陪宏陸一起掃街拜票，並且送上勝利達摩祝福宏陸選戰順利」，感謝市場老闆、老闆娘的招呼，和路上幫他打氣的民眾，最後喊話「立委繼續支持#1號 張宏陸、總統支持#3號 蔡英文、政黨支持#14號 民進黨，讓我們約定好#1314一生一世顧台灣！」

▲林國春在臉書發起「留下你的好4」活動。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

候選人4號林國春也在臉書粉絲專頁貼文，發起「留下你的好4」活動，說他18號在新北市選委會抽完籤後，很幸運地抽中4號，收到許多充滿創意的「好4」祝福，「現在，將您最『獨出巧4』的鼓勵或是想對國春說的話，留在下方吧。」網友紛紛留言打氣，「4在必行一定當選」、「就4要投春」、「事事如意，參選肯定4勝出。」